Grupo de Resgate de Montanha procura por turista desaparecido em Joinville

Buscas 11/01/2017 | 10h18 Atualizada em

O Grupo de Resgate de Montanha (GRM) de Joinville e os Bombeiros Voluntários realizam buscas na região do Rio da Prata para tentar localizar um homem que está desaparecido. A equipe começou a procurá-lo por volta das 23 horas de terça-feira. O trabalho continuou por toda a madrugada. Segundo informações do GRM, o homem é morador de Curitiba e não deve conhecer a região.



O turista saiu de Florianópolis e foi até o Recanto das Nascente Divinas, no fim da estrada Rio da Prata, por volta das 10 horas Deixou o carro no local, disse aos proprietários que faria trilha até a cachoeira e que voltaria no inicio da tarde. Como não apareceu, os proprietários procuraram pelas trilhas, mas, como não localizaram o jovem, acionaram os bombeiros.



Os grupos de buscas fizeram todas as trilhas locais durante a madrugada, sem sucesso. Na manhã desta quarta-feira, a equipe se prepara para ir até a base da cachoeira. Familiares do jovem estão no local e esperam por notícias.