Frota de Joinville chega a 380 mil veículos

Dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito Santa Catarina (Detran/SC) mostram que o crescimento no número de veículos habilitados no ano passado em Joinville em relação a 2015 foi de 2%, ou 8.403 unidades. Com isso, a frota da cidade chegou a 380.162 veículos em dezembro de 2016 – no mesmo mês de 2015 eram 371.759. O percentual de aumento segue tendência de desaceleração dos últimos anos. De 2014 para 2015, o crescimento da frota foi de 3%, enquanto no período anterior, de 2013 para 2014, foi de 4,6%.



Ao analisar os números, é possível perceber que os veículos de carga, como caminhões, tratores e de semi-reboque fizeram a diferença e frearam o crescimento. Olhando apenas para 2016, entre janeiro e dezembro, o número de caminhões licenciados caiu em 41 veículos (podem ter entrado em desuso sem reposição, por exemplo). O mesmo ocorreu com 169 tratores e 164 semi-reboques. No mesmo período, a frota de automóveis aumentou 4.881 unidades, chegando a 246.383 veículos.

Para acordar às 6h

A rede Magazine Luiza espera que a próxima sexta-feira seja de filas e muita correria nas unidades de todo o País. A varejista promove 24ª edição da Liquidação Fantástica. A queima de estoques ocorre simultaneamente nas 791 unidades da rede em busca de descontos prometidos de até 70%. Em Santa Catarina, as lojas abrem a partir das 6 horas.

Para estimular os clientes a irem até as unidades, a Magazine Luiza promete “fechar” o site durante a madrugada deste dia e só abrir novamente quando as filas terminarem. Por isso, quem for nas lojas físicas vai poder conferir os descontos em primeira mão. Os internautas só vão ter conhecimento dos preços promocionais depois.

Em Joinville, são quatro lojas (três no Centro e uma no bairro Iririú). Há também duas em Jaraguá do Sul e uma em São Francisco do Sul.

Só cinco meses (foto)

A unidade da loja Coppel em Joinville fechou as portas no primeiro dia de 2017. O anúncio foi feito por meio de um cartaz, pendurado na portal da loja. Localizada na rua Jerônimo Coelho, bem no Centro de Joinville, no mesmo local onde antes ficava o banco HSBC, o comércio abriu as portas em agosto do ano passado. O portal da revista “Móveis de Valor” chegou a noticiar na época que a unidade joinvilense da segunda maior rede mexicana de varejo de móveis e eletros, teria 1.640 m². O investimento na nova unidade teria sido de R$ 10 milhões e a promessa era de geração de criar 150 empregos. Já o faturamento esperado era de R$ 22 milhões por ano. O grupo mexicano, criado em 1940, chegou ao Brasil em 2010. Entre as principais características das lojas estão mix de produtos variado (prometia 35 mil itens em Joinville na época da abertura) e facilidade de crédito. As lojas de Blumenau e Florianópolis, abertas em agosto, continuam atendendo, assim

como a unidade de Itajaí.

Dinheiro em caixa

Porto de São Francisco do Sul fechou 2016 com quase R$ 100 milhões em caixa. A Administração do terminal comemorou o fato e garantiu que os recursos vão permitir investimentos de R$ 85 milhões em infraestrutura.

Segundo presidente Paul Corsi, mesmo com os custos se mantendo constantes, o lucro aumentou 313% e o Porto investiu mais de R$ 80 milhões em infraestrutura com recursos próprios nos últimos seis anos. Já a receita aumentou 88% para uma inflação de 45% nos últimos seis anos.

– Após um ano tão difícil para os portos do país, encerramos o ano com a sensação de missão cumprida. Além dos bons resultados financeiros e de investimentos, como a realização das obras de dragagem feitas com dinheiro próprio, entramos em 2017 com planejamento estruturado e perspectivas de crescimento – Corsi.

Obras

Entre as melhorias previstas para o próximo ano estão a dragagem no canal de acesso, para manter a profundidade de 14 metros, asfaltamento e reforma dos berços e do pátio do Porto, investimento no prédio administrativo e gate de saída, além de investimentos na parte de sistemas.

O Porto de São Francisco do Sul está hoje entre os dez principais do País e é o segundo em movimentação de carga geral não conteinerizada. É considerado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) o sétimo em qualidade ambiental e o oitavo em volume de cargas. Além disso, é responsável por 10% da exportação da soja do Brasil.

Menos atracações

Informações do site do Porto de São Francisco mostram os números de atracações despencando nos últimos anos. Em novembro do ano passado, o porto registrou 32 atracações. Em novembro de 2015, eram 39, enquanto em 2014, foram 55. Seis anos antes, em 2011, o número de atracações chegava a 69.

Estímulo ao empreendedor

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso à incubadora pública Join.Cubo, vinculada à Secretaria de Assistência Social de Joinville. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro no site www.joinville.sc.gov.br, no link “Ingresso em programa de incubação Join.Cubo”, onde também estão disponíveis as informações do edital.

A Join.Cubo oferece capacitações a pessoas que desejam empreender ou que já tenham empreendimentos. Os selecionados receberão conteúdo e acompanhamento ao longo de dois anos. A aula inaugural está marcada para o dia 8 de março e as capacitações iniciam no dia 15 de março, com término em março de 2019. Mais informações pelo telefone (47) 3433-7359, das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.



