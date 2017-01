Famílias atingidas por alagamento podem ter desconto na água

Estragos 31/01/2017 | 15h12

As famílias atingidas por alagamentos em Joinville podem ter desconto na fatura da água, usada para lavar os imóveis. De acordo com a Prefeitura de Joinville, é necessário solicitar na subprefeitura do bairro uma declaração de ocorrência do consumo elevado de água por causa de uma inundação. Depois, deve apresentar o documento em um dos postos de atendimento presencial da Companhia Águas de Joinville.



Dirigir em rua alagada pode provocar pane no motor do veículo, diz especialista



— Esta declaração vai confirmar que determinada rua, onde a pessoa mora, foi alagada durante algum temporal —, explica o gerente de atendimento ao cliente, Marcos Pires.

Com o documento da subprefeitura e a próxima fatura de água com valor elevado, os consumidores devem procurar uma das unidades de atendimento da Companhia e solicitar o desconto. O abatimento no valor será feito por meio de uma média de consumo dos últimos seis meses.

— O cliente deve requerer o desconto antes do vencimento da fatura com registro de consumo elevado —, observa Pires.

O consumidor pode tirar dúvidas pelo telefone 115 ou ir pessoalmente a um dos postos de atendimento da Companhia.



Locais de atendimento:



Centro – Rua Quinze de Novembro, 780

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 16h30



Subprefeitura Leste – Comasa – Rua Albano Schmidt, 4932

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 12h e 13h às 16h30



Subprefeitura Oeste – Vila Nova – Rua São Brás, 184

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 12h e 13h às 16h30



Subprefeitura Sudeste – Fátima – Rua Fátima, 2072

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 12h e 13h às 16h30



Subprefeitura Sul – Boehmerwald – Rua Universidade, 335

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 12h e 13h às 16h30



Subprefeitura Nordeste – Aventureiro – Rua Theonesto Westrupp, 565

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h30 às 12h e das 13h às 16h30



Subprefeitura Pirabeiraba – Rua Joinville, 13.500

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 7h30 às 12h e 13h às 15h30