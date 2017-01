Família de Joinville enterra na manhã desta segunda o corpo do brasileiro morto nos EUA no dia 12 de janeiro

Solidariedade 30/01/2017 | 09h41 Atualizada em

Guilherme foi encontrado morto no dia 12 de janeiro, nos Estados Unidos



A família de Guilherme de Menezes Garcia, que morreu no último dia 12 de janeiro, nos Estados Unidos, vai sepultar o corpo dele ainda na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Joinville.



O corpo chegou durante a madrugada na cidade. Os familiares e amigos de Guilherme participam neste momento de um velório discreto, na capela da rua Borba Gato.



Guilherme de Menezes Garcia foi encontrado morto no 12 de janeiro, na casa em que morava, em Fort Lauderdale, na Flórida.



A família chegou a promover uma campanha de financiamento coletivo pela internet para arrecadar recursos e trazer o corpo do rapaz, que tinha 27 anos, de volta para o Brasil.



A mãe de Guilherme, Carla Menezes, espera conhecer em breve os netos, de seis e três anos, que foram adotados nos Estados Unidos. A família considera que houve falhas legais na adoção e está decidindo como vai lutar pela guarda das crianças.