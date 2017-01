Exportações de Joinville atingem o menor valor em 12 anos

Livre Mercado 05/01/2017 | 07h02

O ano de 2016 definitivamente não vai deixar saudades para a economia de Joinville. No ano que passou, o município registrou a menor cifra de exportações em 12 anos, com a comercialização de pouco mais de US$ 971,2 milhões para o mercado externo. Em 2004, o volume chegou a US$ 927,3 milhões e, no ano seguinte, a US$ 986 milhões.



Conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o volume exportado por Joinville em 2016 caiu 8,62% na comparação com 2015, quando foi negociado mais de R$ 1,06 bilhão para o exterior.



Se vendeu menos, o município também comprou menos. Em 2016, as importações diminuíram 10,05%, caindo de US$ 1,62 bilhão em 2015 para US$ 1,46 bilhão. Com isso, a balança comercial, mais uma vez, fechou com saldo negativo de US$ 491,6 milhões. Essa performance não chega a ser novidade, pois desde 2012 a balança comercial joinvilense termina o ano no vermelho.



O último resultado positivo da balança ocorreu em 2011, com superávit de US$ 24,2 milhões. Os principais destinos das exportações de Joinville são, pela ordem, Estados Unidos (23,57%), México (16%) e Argentina (7,61%). Já a maior parte das importações vem da China (33,96%), Chile (10,56%) e dos Estados Unidos (7,77%).



Na avaliação de Carla Pinheiro, presidente do Núcleo de Negócios Internacionais e do Conselho de Núcleos da Acij, a crise econômica brasileira tem impactado diretamente nos resultados da balança comercial. Segundo ela, esse cenário deve continuar em 2017, com perspectivas de retração nas exportações e também nas importações.



A alta do dólar, que poderia amenizar o impacto e estimular as vendas externas, também não surtiu o efeito esperado em 2016 devido à queda no volume importado, explica Carla.



– É uma forma de agregar valor aos produtos feitos aqui, só que a crise diminuiu também a capacidade produtiva das empresas e isso se refletiu nos resultados da balança — diz a especialista.



OS NÚMEROS DE JOINVILLE

Exportações

2016

US$ 971.227.513



2015

US$ 1.062.901.991

-8,62%



Importações

2016

US$ 1.462.914.651



2015

US$ 1.626.283.871

-10,05%



Saldo da balança comercial

2016

- US$ 491.687.138



2015

-US$ 563.381.880



FGTS

O conselho curador do FGTS espera que até R$ 30 bilhões sejam injetados na economia com o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O uso dos recursos foi anunciado no final do ano passado pelo presidente Michel Temer como forma de ajudar as pessoas em momento de crise e de estimular a economia.



Segundo o secretário executivo do conselho curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, há atualmente 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, com um saldo total de R$ 41 bilhões. As contas pertencem a 10,1 milhões de trabalhadores.



Simples

A partir deste mês, as empresas optantes pelo regime do Simples com mais de três funcionários deverão utilizar o certificado digital para envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao governo. A mudança afeta 657 mil empresas brasileiras, conforme levantamento do comitê gestor do Simples Nacional, e compõe a última fase do cronograma de expansão da exigência.



Entre dezembro de 2015 e julho do ano passado, a nova norma passou a valer para as empresas com mais de dez, oito e cinco funcionários. A pessoa jurídica que não se adequar ficará impedida de enviar informações por meio da guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social (GFIP) e do eSocial, o que pode gerar sanções administrativas e até mesmo multa, alerta o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Mario Elmir Berti.



Join.Cubo

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso à incubadora pública Join.Cubo, vinculada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. As inscrições podem ser feitas no site www.joinville.sc.gov.br, no link Ingresso em programa de incubação Join.Cubo. O prazo vai até o dia 15 de fevereiro.



Sem dívidas

Cerca de 2 milhões de clientes do Banco do Brasil poderão iniciar o ano se livrando do endividamento com crédito rotativo. O banco lançará uma campanha para educação financeira direcionada às pessoas que estão, por exemplo, pagando o valor mínimo nas faturas mensais do cartão de crédito. A ideia é orientá-las para migrar para uma linha especial de parcelamento, que é mais barata. Em breve, o banco também alertará os usuários que, por determinação do Banco Central, o tempo de permanência no rotativo será reduzido.



Expansão

Um novo loteamento está em fase de implantação no bairro Vila Nova, na zona Oeste de Joinville. Localizado entre as ruas 15 de Novembro e São Firmino, a comercialização do empreendimento, intitulado Portal do Horizonte, deve iniciar-se em até três meses. Por enquanto, a imobiliária responsável pela venda dos lotes não divulga valores. No local, máquinas fazem a terraplenagem da área e a abertura e pavimentação de ruas.





* O colunista Claudio Loetz está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 10 de janeiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.