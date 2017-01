Estragos provocados por temporal em Joinville dão trabalho às equipes da Defesa Civil

Alagamentos 19/01/2017 | 11h34 Atualizada em

A manhã desta quinta-feira foi de muito trabalho para as equipes da Defesa Civil de Joinville e para moradores que tiveram suas casas danificadas pelo temporal que caiu na tarde desta quarta-feira.



Pelo menos sete bairros, principalmente das zonas Central e Sul — Centro, Bucarein, Anita Garibaldi, Fátima, Guanabara, Aventureiro e Floresta — foram os mais afetados. Houve mais de 30 pontos de alagamentos.



No bairro Bucarein ocorreu uma das situações mais complicadas. Duas árvores foram arrancadas e uma terceira caiu sobre um restaurante e uma casa na rua Urussanga, perto da esquina com a Padre Kolbe.



— Era por volta de 5 horas da tarde. Foi um susto. O prejuízo é grande, mas ninguém se machucou — diz o dono do restaurante, Fernando Luiz Martim.



Na manhã desta quinta, uma equipe da Defesa Civil ainda tentava retirar os galhos do telhado da casa e do restaurante. Além de quebrar um poste, as árvores danificaram a estrutura da residência e o proprietário ainda não sabe se terá de refazer todo o telhado.

Na região do Bucarein, praticamente todas as ruas, laterais da Plácido Olímpio de Oliveira firacaram debaixo d'água por pelo menos duas horas. O trânsito foi interrompido e usuários do transporte coletivo levaram até quatro três para chegar em casa na noite desta quarta-feira.



O muro da ala vertical do Cemitério Municipal, na Ottokar Doerffell, não resistiu ao peso da água e caiu. Lonas foram colocadas sobre a terra para que não haja mais infiltrações, o que pode afetar direntamente os túmulos.



O necrotério do Hospital São José ficou alagado e foi preciso o apoio da Companhia Águas de Joinville para retirar a água.



O atendimento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica na rua Anita Garibaldi, no bairro de mesmo nome, foi suspenso.



Uma equipe da Prefeitura passou a manhã consertando os tragados. As atividades normais devem ser retomadas a partir desta sexta-feira, das 8 às 14 horas.



Os dados da Defesa Civil mostram que choveu 80 mm/hora no Itaum, 75 mm/hora no Guanabara, 55 mm/hora no Espinheiros e 50 mm /hora no Aventureiro.