Estrada Timbé vira alternativa para evitar congestionamentos na zona Norte de Joinville

Durante os próximos seis meses, quem trafega pela zona Norte de Joinville, saindo ou entrando do bairro Jardim Paraíso, terá de fazer melhor as contas do tempo perdido nos engarrafamentos.



Longas filas se formam rapidamente a partir da obra da construção de elevado da Santos Dumont com a Tuiuti, no acesso aos bairros Aventureiro, Jardim Paraíso e Vila Cubatão.



Nos dois caminhos mais conhecidos — pela Dorotóvio do Nascimento, no Jardim Sofia, ou passando pela entrada do Aeroporto e pelo bairro Aventureiro — há filas que exigem paciência.



É que o trânsito de veículos pela rua Tuiuti está totalmente interrompido no cruzamento com a avenida Santos Dumont.



Uma alternativa, testada na manhã desta segunda-feira pela reportagem de A Notícia, é o caminho das Estradas Timbé, Saí e da Ilha.



São 5,1 quilômetros da entrada do Jardim Paraíso até o cruzamento da Dorotóvio do Nascimento com a Tenente Antônio João. A maior parte do trajeto — quatro quilômetros — é de estrada de chão em boas condições.



A alternativa pode ser um alívio nos momentos de pico, já que a obra de construção do elevado recém começou e a previsão é de que sejam necessários pelo menos seis meses até a reabertura do trânsito.



Na manhã desta segunda-feira, agentes do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) da Prefeitura faziam a sinalização do trecho urbano com placas e orientavam os motoristas sobre as rotas alternativas.



Em um dos trechos mais usados no Jardim Sofia, o que passa pela rua Manoel Silveira, máquinas faziam a pavimentação nesta segunda-feira. Uma camada de asfalto está sendo colocada da avenida Santos Dumont até a Tenente Antônio João.



Na rua Rio do Braço, outro acesso importante à região do Cartódromo de Joinville, o trânsito também é intenso o dia todo.



Um dos trechos mais complicados é o que fica entre o Aeroporto de Joinville e a rua Tuiuti, passando pela rua Raymundo Welter. Ali, o trânsito é praticamente parado, mesmo em horários que não são de pico.



Os veículos que se deslocarem desde o Jardim Paraíso terão como principal desvio a rua Dorothovio do Nascimento, tanto em direção ao Centro como ao Aeroporto.



Os veículos que transitarem desde a região ao bairro Aventureiro em direção ao Jardim Paraíso serão obrigados a seguir pela avenida Santos Dumont em sentido Norte e realizar o desvio pela rua Raymundo Welter até atingir a rua Dorothovio do Nascimento.



O fluxo de veículos pela avenida Santos Dumont continuará como é atualmente. Os que seguem em direção ao Aeroporto poderão cruzar a rua Tuiuti e os que se dirigem para o Centro farão o desvio pela rua Dorothovio do Nascimento.





Moradores molham a rua para baixar a poeira



Os moradores da Estrada Timbé, uma via de chão batido que pode servir de alternativa de acesso ao bairro Jardim Paraíso, já estão mobilizados para o movimento começou na manhã desta segunda-feira.



Com um carrinho de mão e um galão, as moradoras Marli Terezinha Goerll de Oliveira e Rafaela de Oliveira passaram parte da manhã molhando a via.



— Agora vai ser terrível. Ninguém aguenta a poeira. Tem horas que é uma nuvem só. Quem tem problemas respiratórios não aguenta ficar aqui — diz Marli, que mora há mais de quatro décadas na Estrada Timbé.



Ela sabe a importância das obras, mas diz estar impressionada com a quantidade de veículos que foram atraídos pelo caminho alternativo.



— A gente tem de molhar umas três vezes por dia. O caminhão passa muito rápido e não dá conta — diz.



O caminhão a que a moradora se refere é um veículo que foi contratado pela subprefeitura da região Norte. O caminhão-pipa passa molhando a rua pelo menos duas vezes por dia. Porém, os moradores o consideram insuficiente. Uma fonte de água que desce do morro está sendo usada pelos moradores para molhar a rua.