Equipes de resgate buscam homem levado pela correnteza de rio em Joinville

Bombeiros, Defesa Civil e Grupo de Resgate em Montanha (GRM) reiniciaram na manhã desta terça-feira a busca por Maiqui Geovane Heinzen, 34 anos, em Joinville. Ele foi levado pela água no rio Cubatão, próximo à Estrada do Oeste, no fim da tarde de segunda-feira. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido pela força da água e submergiu. Na tarde de segunda, o helicóptero Águia sobrevoou a região, mas não conseguiu encontrar a vítima de afogamento.



— Ele estava no meio do rio, com a água na altura do joelho, quando alguém gritou para a gente sair da água, mas não deu tempo - disse a mulher dele, Debora Heinzen.











A chuva de segunda-feira, 2 de janeiro, encheu as cabeceiras dos rios da região Norte de Santa Catarina e fez subir o nível das águas, assustando banhistas e moradores e causando acidentes. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 72 milímetros de chuva em uma hora, no fim da tarde de segunda-feira, na Estação do Quiriri, em Garuva. Essa teria sido a causa da tromba d'água que assustou banhistas e arrastou Maiqui.



A família dele estava tomando banho numa região de pedras, entre duas pontes, no canal que fica na região de Pirabeiraba, cerca de um quilômetro da BR-101 e da barragem.



Em Garuva, uma menina de 14 anos foi arrastada pela força das águas no rio Crista, na região do Monte Crista. Ela conseguiu se segurar em um arbusto até a chegada do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que fez o resgate e a levou, ainda em choque, para o Hospital Infantil de Joinville.





Os bombeiros voluntários de Corupá chamaram atenção para a prudência dos banhistas depois que um morador do bairro Ano Bom avisou que havia um aumento brusco de água no rio do Ano Bom.