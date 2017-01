Empresa Orbenk, de Joinville, vai participar do programa "Fantástico"

Livre Mercado 31/01/2017 | 07h31

Com 30 anos recém-completados no mercado, a Orbenk, de Joinville, uma das maiores empresas do Sul do País em terceirização de mão de obra e serviços, especializada na limpeza profissional e serviços técnicos, será a primeira empresa de SC a participar da série "Chefe Secreto", do programa "Fantástico", da Rede Globo.

O case da Orbenk, gravado em 2016, será veiculado em dois episódios, em fevereiro. Florisvaldo Medeiros, diretor administrativo e de planejamento, infiltrou-se e trabalhou disfarçado entre os seus empregados, observando de perto suas rotinas e identificando processos que possam ser melhorados e aperfeiçoados.



As gravações passaram por quatro cidades catarinenses em que a empresa opera. Atualmente, a Orbenk conta com quase 8 mil funcionários em suas sete unidades de negócios, localizadas em Joinville, Blumenau, Chapecó, Curitiba, Florianópolis, Itajaí e Lages, e com o seu centro de serviços compartilhado (CSC), em Joinville. Na terceira temporada, o "Chefe Secreto", apresentado pelo consultor de carreiras Max Gehringer, é uma adaptação do formato inglês "Undercover Boss".



Bancos preocupados



É crescente a preocupação dos maiores bancos do País com o agravamento das situação financeira de médias e grandes empresas em processo de recuperação judicial. Como elas, obviamente, não conseguem pagar suas dívidas, os efeitos disso atingem os resultados das próprias instituições financeiras em seus balanços. A ação dos bancos já é, até, preventiva. Querem evitar prejuízos maiores e oferecem auxílio com estruturação de modelos técnicos para reorganizar as finanças das companhias endividadas.



Microcrédito



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) do governo do Estado, comandada por Carlos Chiodini, está montando um programa de microcrédito para atender a demandas de microempreendedores. Técnicos da SDS e da Fazenda estão definindo detalhes operacionais e econômico-financeiros. A intenção é lançar a iniciativa até junho.



Prefeitura de Joinville faz rolagem de R$ 150 milhões junto ao Ipreville



A Prefeitura de Joinville deve R$ 150 milhões ao Ipreville, instituto de previdência do servidor público de Joinville. O valor todo está renegociado ao longo de anos. E vem se acumulando desde 2000, quando o então prefeito Luiz Henrique da Silveira fez a primeira dilatação de pagamento da parte patronal devida ao órgão. O atual prefeito Udo Döhler seguiu a prática dos antecessores: em janeiro, rolou R$ 35 milhões, o equivalente a metade de cota a ser honrada. O prazo para o município pagar é de 60 meses. As renegociações estão sendo honradas de acordo com os contratos. O novo presidente da instituição, Sérgio Luiz Miers, está no serviço público municipal desde 2004. Anteriormente, atuou nos bancos Bradesco e Itaú/Unibanco. O profissional festeja a performance atuarial do Ipreville.



Há R$ 1,8 bilhão em aplicações financeiras. Do total, 92% estão em títulos de renda fixa. Destes, 30% são títulos do governo. O patrimônio total do instituto soma R$ 2,7 bilhões. Miers comemora a rentabilidade apurada no ano ano passado.



– A nossa meta atuarial era de 12,97%, ou seja, o INPC mais 6%. Atingimos 18,20%. Quarenta por cento acima da meta. Isso significa ganho de R$ 275 milhões obtidos no ano passado. A receita total somou R$ 461 milhões e as contribuições previdenciárias dos servidores totalizaram R$ 104 milhões.



O Ipreville deverá se beneficiar com a possível reforma da Previdência Social, que vai obrigar todos os trabalhadores a aumentarem o período de contribuição. Assim, vai entrar mais dinheiro no caixa. Atualmente, o Ipreville paga R$ 11 milhões por mês a 3.130 servidores aposentados. Nos próximos dois anos, mais 1.500 pessoas estarão aptas a se aposentar, considerando o atual modelo previdenciário nacional.



Confira as últimas notícias de Joinville e região.



Saiu



O advogado Alencar Guilherme Lehmkul não é mais diretor de relações institucionais da Tigre. A sua renúncia foi aceita pelos acionistas, em assembleia geral extraordinária da companhia, realizada no último dia de 2016, quando outros assuntos também foram abordados. A informação consta do item 12 da ata da assembleia. O profissional fez carreira longa na empresa. Antes, o executivo era gerente jurídico corporativo da companhia.



Mercado concorrido



O mercado de transporte de passageiros com chamadas por aplicativo só cresce. O Uber chegou ao Estado antes do fim do ano, o YetGo começará a funcionar neste dia 1o de fevereiro e, agora, a empresa WillGo deve entrar no mercado catarinense via Florianópolis e Criciúma, tendendo a avançar para outras cidades do Estado. Ainda não há previsão para chegar a Joinville.



Miragem



A criação da região metropolitana de Joinville é uma miragem. A convicção de que sua constituição, a curto e médio prazos, é impraticável é de Cassio Taniguchi. O superintendente da região metropolitana da Grande Florianópolis, vinculado à Secretaria de Planejamento do governo do Estado, explica que a formação da região metropolitana do Norte só se efetivará com conurbação de vários municípios. Hoje, apenas Araquari está fortemente ligada a Joinville.



A partir da eventual criação de região metropolitana, em momento histórico distante, as prefeituras terão de abrir mão do gerenciamento sobre assuntos complexos, como mobilidade, saneamento e destinação de lixo. Pior: os recursos federais imaginados foram zerados pela ex-presidente Dilma Rousseff. Taniguchi se reuniu com agentes públicos e autoridades nesta segunda-feira, em Joinville.



Mais prazo



A Receita Federal ampliou de 15 de fevereiro para 27 do mesmo mês o prazo para as empresas entregarem a declaração de imposto retido na fonte, a Dirf. É o documento com as informações de rendimentos dos funcionários.