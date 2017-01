Dirigir em rua alagada pode provocar pane no motor do veículo, diz especialista

Veículo 30/01/2017 | 18h18

O chefe de Oficina Edson Niehues alerta os motoristas a não deve subestimar o alagamento e, sempre que possível, esperar que a água baixe para seguir viagem. Se a poça chegar a uma altura equivalente ao meio da roda do carro, há o risco de alcançar o filtro de ar e a água chegar ao motor.



Se isso acontecer, o carro vai parar na hora e os danos podem variar bastante, desde entortar a biela, quebrar o virabrequim ou furar o bloco do motor. Ou seja, na oficina, o serviço varia de uma simples limpeza até a substituição do motor.

— Se for uma situação urgente, que não possa esperar, manter a rotação firme para o carro não morrer com o peso da água, porém, se for rápido, a força do carro vai criar onda, levantando água, o que aumentará o risco de chegar ao motor. O melhor é não arriscar, o carro não é anfíbio. Com essas chuvas na cidade, estamos sempre recebendo carros que tiveram algum dano por causa da chuva — afirma o especialista.