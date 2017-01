Detento que fugiu do Presídio Regional de Joinville é recapturado

Segurança 30/01/2017 | 09h02

O detento Adriano Ferreira, de 25 anos, que fugiu do Presídio Regional de Joinville, foi recapturado na noite deste domingo. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), ele foi recapturado por volta das 21h30 por agentes penitenciários de plantão, pelo chefe de segurança e o gerente da unidade.



Adriano, que havia fugido por volta das 18h15 de domingo, cumpre pena por furto e roubo. A Polícia Militar informou que durante o jantar, um preso rendeu um agente prisional com um espeto e 12 detentos tentaram fugir, mas somente Adriano conseguiu. Os outros 11 teriam sido impedidos ainda dentro do presídio. Houve corerria no fim da tarde em torno do complexo penitenciário de Joinville.



A Polícia Militar começou as buscas logo que a fuga foi informada com viaturas, cães farejadores e até o helicóptero Águia. Empenhada na recontagem dos presos, a direção do Presídio preferiu não se manifestar sobre a fuga.



A SJC emitiu uma nota informando que as medidas legais e periciais foram tomadas e que a Corregedoria Geral está apurando as circunstâncias da ocorrência.