Deslizamento atinge duas casas na zona Sul de Joinville

Chuva 27/01/2017 | 11h58 Atualizada em

Os moradores de duas casas no bairro Itinga, zona Sul de Joinville, passaram a noite retirando móveis e objetos dos cômodos que foram atingidos por um deslizamento de terra depois do temporal desta quinta-feira.



O desnível entre as ruas Alfredo Hile e Adele Hille chega a seis metros. Um barranco que separa os fundos das casas das duas ruas cedeu por volta das 20h30, depois do temporal, atingindo as paredes das duas casas.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Preocupado com a força da chuva, o vigilante Luciano Oliveira da Veiga, de 35 anos, estava justamente tentando impedir que a água que descia pelo morro entrasse na casa quando percebeu que uma das paredes, a mais atingida pelo barranco, começou a ceder.



— Foi um susto. Era muita chuva, muita água. Nunca aconteceu isso. Minha mãe mora aqui há 30 anos. Ás vezes caía um pedaço pequeno, mas desta vez veio tudo abaixo — disse o morador de uma das casas.



Os técnicos da Defesa Civil de Joinville fizeram uma avaliação na área na manhã desta sexta-feira e pediram que os moradores não ocupem mais os cômodos atingidos, nem tentem retirar a terra enquanto estiver molhado.



— É preciso esperar a terra ficar firme novamente. Agora, vamos deixar lonas para que o barranco seja protegido e não haja mais infiltração — disse o coordenador da Defesa Civil, Márnio Luiz Pereira.



Segundo ele, foram registrados 60mm de chuva em pouco mais de uma hora na zona Sul de Joinville. A média histórica de chuvas na cidade gira em torno de 100mm a 120mm por mês.



Além dos deslizamentos, a chuva também provocou alagamentos em vários pontos da cidade, principalmente nos bairros das zonas Norte e Sul.