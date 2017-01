Defesa Civil de Joinville realiza ação preventiva na região do Piraí

Segurança no verão 07/01/2017 | 15h55

A Defesa Civil de Joinville realizou na manhã deste sábado a primeira blitze orientativa do ano sobre cuidados com banhos de rios na região. A ação aconteceu na Estrada Comprida, bairro Vila Nova, área banhada pelo rio Piraí e um ponto bastante procurado por banhistas durante a temporada de verão.



Confira outras notícias de Joinville e região



Afogamentos em praias, rios e piscinas já mataram 11 pessoas nesta temporada em SC



A iniciativa faz parte do projeto de Prevenção a Incidentes de Afogamento no Verão em Água Doce (Piava). Os motoristas receberam panfletos com informações sobre cuidados básicos para evitar acidentes nos rios e também informações sobre as áreas de preservação da região. Os materiais também informam sobre como proceder em ocorrências provocadas por temporais, vendavais, alagamentos e deslizamentos.



Até o final do verão 2017 serão realizadas mais quatro blitze, contemplando as regiões da Estrada Quiriri, Estrada Comprida (em frente ao salão Jacob) e a Vigorelli (na área próxima ao ferry boat).



Os rios mais procurados pela população de Joinville nos meses de verão são Quiriri, Cubatão, Piraí, Rio da Prata e Rio Bonito. A exemplo do que ocorreu nos últimos anos, a movimentação dos banhistas em rios da região tem sido intensa, especialmente nos finais de semana.



A ação contou com apoio da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Voluntários.



Calendário

28/01/2017 – Estrada Quiriri

11/02/2017 – Estrada Piraí

25/02/2017 – Estrada Quiriri

11/03/2017 – Vigorelli



As atividades serão realizadas das 9 às 12 horas.



Prevenir acidentes em rios



-Escolha um lugar seguro para ficar;

-Procure ter informações sobre a profundidade do rio e do local;

-Observe a correnteza e verifique a existência de obstáculos como troncos, pedras ou galhos;

-Verifique as condições climáticas e eventos naturais, como enxurradas;

-Evite mergulhar, o risco de acidente é maior;

-Se comer, evite entrar na água;

-As crianças devem estar sempre com adultos;

-Evite ficar em áreas com grande profundidade;

-Procure ficar próximo das margens e perto de pessoas.

-Os rios em que mais ocorrem acidentes em Joinville são o Piraí, o Quiriri e o Cubatão