Defesa Civil de Joinville alerta para temporais entre sábado e segunda-feira

O litoral Norte de Santa Catarina e a região da divisa com o Estado do Paraná devem ser atingidos por alto volume de chuva entre a tarde deste sábado e segunda-feira, quando as precipitações devem ficar entre 70 e 100 milímetros devido à atuação de uma zona de baixa pressão.



O alerta foi emitido nesta sexta-feira pela Defesa Civil de Santa Catarina, com base em informações coletadas pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram).



Para sábado, a previsão é de maior presença de nuvens à tarde e pancadas de chuva nas regiões de divisa com o Paraná. No Litoral, aumento de nebulosidade com chuva fraca à tarde e à noite, se estendendo à madrugada de domingo. Nas demais regiões, a chance de chuva é menor. A temperatura será amena na maioria das regiões.



O domingo será de sol no início do dia na maior parte do Estado, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde em todas as regiões. Na Grande Florianópolis e Litoral Norte, variação de nuvens e chance de chuva durante todo o dia, com risco de alto volume no decorrer do dia.



A segunda-feira, segundo a previsão, será de sol no início do dia entre algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde em todas as regiões. A temperatura estará alta em todas as regiões.

Recomendações da Defesa Civil



Alagamentos: Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões. Cuidado com risco de aquaplanagem em estradas e rodovias.



Deslizamentos de terra: Deve ser observada qualquer movimentação de terra ou rochas próximas às residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil Municipal (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).