Defesa Civil alerta para risco de pancadas de chuva com raios e rajadas fortes de vento em Joinville

A Defesa Civil de Joinville alerta para o risco de pancadas de chuva, com raios e rajadas fortes de vento, no final da tarde e início da noite desta quarta-feira, 4. A situação pode se repetir também na quinta-feira, 5 de janeiro, quando ocorre o deslocamento de uma frente fria próxima à costa catarinense.

Esta frente trará chuva com descargas elétricas (raios) e há risco de temporal localizado, com ventos e risco de granizo a partir da tarde de quinta, em fenômeno semelhante ao que ocorreu na tarde do dia 27 de dezembro do ano passado.

Recomendações da Defesa Civil

Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo: Proteja-se em local abrigado, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.

Se estiver na praia, jamais fique na água. Não olhe para o raio. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas.

Enxurradas: Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo. Este tipo de evento adverso apresenta grande poder destrutivo, podendo arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar deslizamentos de terra nas margens.

Alagamentos/Inundações: evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.