Cruzamento da rua Tuiuti com avenida Santos Dumont será fechado para obras de elevado em Joinville

O trânsito de veículos pela rua Tuiuti será totalmente interrompido a partir das 9 horas de segunda-feira no cruzamento com a avenida Santos Dumont, na zona Norte de Joinville. O motivo é o início de nova etapa da construção de elevado, para a remoção do asfalto e estaqueamento da fundação da passagem de nível. A interdição deve se prolongar por um período de até sete meses.



Todo trecho estará sinalizado desde a manhã de segunda-feira, com placas orientando os motoristas sobre as rotas alternativas, com presença de agentes do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans).



A rua Tuiuti é a mais importante via de ligação entre os bairros Jardim Paraíso e Aventureiro. Os veículos que se deslocarem desde o Jardim Paraíso terão como principal desvio a rua Dorothovio do Nascimento, tanto em direção ao Centro como ao Aeroporto.



Os veículos que transitarem desde a região ao bairro Aventureiro em direção ao Jardim Paraíso serão obrigados a seguir pela avenida Santos Dumont em sentido Norte e realizar o desvio pela rua Raymundo Welter até atingir a rua Dorothovio do Nascimento.



O fluxo de veículos pela avenida Santos Dumont continuará como é atualmente. Os que seguem em direção ao Aeroporto poderão cruzar a rua Tuiuti e os que se dirigem para o Centro farão o desvio pela rua Dorothovio do Nascimento.



A implantação do elevado sobre a rua Tuiuti faz parte do projeto de duplicação da avenida Santos Dumont. A obra é realizada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina.