Confira opções de trajeto com a interdição da rua Tuiuti

Desde esta segunda-feira, a rua Tuiuti está interditada para mais uma fase de obras do viaduto da avenida Santos Dumont, já prevista dentro do projeto de duplicação da avenida.



Começa a construção do elevado da Santos Dumont.



Esta interdição deve durar aproximadamente sete meses, para a construção da passagem de nível. A construção de todo o elevado tem investimento de R$ 22 milhões.



Neste período, os motoristas de Joinville podem contar com outras rotas para se locomover pela região. Uma das opções é utilizar a Estrada Timbé, que não é asfaltada, mas tem pouco movimento. Confira no mapa a seguir três opções de rota.