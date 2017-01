Claudio Loetz: Tarifa de gás natural cai em média 23,95% em SC

Livre Mercado 16/01/2017 | 21h08 Atualizada em

A tarifa média de gás natural em Santa Catarina, caiu 23,95% em todos os segmentos desde o dia 1º de janeiro. O governador Raimundo Colombo oficializa o ato hoje.



A redução é consequência da resolução número 74 da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Santa Catarina, que autorizou a atualização do custo do gás, no período de 11 de agosto de 2015 a 30 de novembro de 2016, quando houve queda no preço da cesta de óleos internacional.



As reduções são de 24,8% no segmento industrial; 15,45% no segmento comercial; 11,62% no segmento residencial e de R$ -0,3029 m³, equivalente a 25% na tarifa de fornecimento de gás para aos mais de 130 postos, que comercializam o gás natural veicular (GNV). A decisão vai aumentar a competitividade das indústrias e ajuda a atrair novos empreendimentos. Com a resolução, 60 cidades e mais de 100 mil consumidores catarinenses serão beneficiados.



A SCGás assinou 36 contratos de ligação com novas indústrias da região Norte no ano passado e, neste ano, 44 empresas aguardam a execução das obras para operarem utilizando gás natural em seus processos de produção. A meta da empresa é ligar 29 destas indústrias até dezembro.



Se a meta for cumprida, a SCGás iniciará 2018 com mais sete clientes industriais ligados na região. Com cem indústrias ligadas à rede, a região de Joinville representa um terço do total consumido por este setor. Ainda segundo o relatório da companhia, se somados os segmentos automotivo, residencial e comercial, o Norte consumiu 30% do gás natural vendido no Estado.

Dom Haus tem novos sócios

Novos investidores de São Paulo e do Rio de Janeiro compraram 25% da cervejaria catarinense Dom Haus, com sede em Araquari. A fábrica produz 30 mil litros por mês. Com a entrada dos novos sócios à empresa, será possível expansão mais agressiva da marca mantendo a alta qualidade dos produtos.



Em 2016, os negócios dobraram, em comparação com o ano anterior, e em 2017, também planeja duplicar as vendas. Administrativamente a cervejaria também passa por mudanças. Felipe Mazon ficará responsável por todo o processo produtivo, assume o cargo de diretor de produção, e Raffael Del Olmo é o presidente e diretor comercial.

A cervejaria também vai criar o conselho de administração. Para 2017, a meta é se consolidar no mercado catarinense para aumentar a presença no Paraná e em São Paulo.

Nova subestação

A Celesc vai construir nova subestação de energia em Araquari neste ano para reforçar o atendimento às demandas empresariais crescentes. As lideranças empresariais e políticas do município já vinham pedindo a obra há pelo menos três anos. O investimento está integrado ao programa da companhia, que prevê, para 2017, aporte de R$ 371 milhões em diferentes obras nas variadas regiões do Estado.



Do total, R$ 281 milhões se destinam à distribuição de energia; R$ 46 milhões para a área de geração, transmissão e novos negócios. Outros R$ 31 milhões serão aplicados em sistemas de informação, além de R$ 10 milhões em veículos e restantes R$ 1,3 milhão em edificações.



A companhia planeja criar comercializadora de energia ainda neste ano. O objetivo é atender a um quarto do mercado catarinense. O interesse é recapturar os clientes empresariais que migraram para o mercado livre, já há alguns anos. A modelagem está sendo preparada, com o surgimento de uma sociedade de propósito específico (SPE), na qual a Celesc seja minoritária.

Primeira

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs) fará sua primeira reunião do ano na sede da Câmara de Vereadores. A sessão especial, no dia 6 de fevereiro, tem um objetivo claro: aproximar-se da classe política e demonstrar a importância dos pleitos empresariais na construção da cidade.

Coca-Cola muda estratégia



A Coca-Cola Brasil apresentou nesta segunda-feira, em São Paulo, os detalhes da nova estratégia mundial de marca única Coca-Cola, que começou com a unificação da publicidade de todas as versões do produto e agora revela mudança das embalagens. A novidade chega ao Brasil neste mês após estrear em 14 países. Marcos de Quinto, vice-presidente executivo global e líder global de marketing da Coca-Cola Company e Henrique Braun, novo presidente da Coca-Cola Brasil estiveram presentes à entrevista com os jornalistas.



A estratégia prevê aumento da presença das opções Coca-Cola regular, zero açúcar e com estévia e 50% menos açúcares nos pontos de venda. A empresa anunciou um incremento de 50% na distribuição das três versões em todo o País.