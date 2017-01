Claudio Loetz: Startup com atuação em Joinville disputa prêmio mundial

Livre Mercado 18/01/2017 | 07h11 Atualizada em

A startup Politize!, nascida em Florianópolis, mas com operação em Joinville, está entre as ganhadoras do Shaping a Better Future 2016 (em uma tradução literal, Moldar um Futuro Melhor), prêmio criado pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Coca-Cola, para reconhecer iniciativas de interesse social. Entre os cinco escolhidos, o vencedor será revelado em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira. A proposta Politize! nas Escolas vai receber o aporte de US$ 10 mil (em torno de R$ 33 mil) para ser concebida e entrar em execução. A idealização conta com o apoio do hub (rede) de Joinville da Global Shapers, uma comunidade formada por jovens de 20 a 30 anos, vinculada ao Fórum Econômico Mundial, que em dezenas de cidades do mundo promove ações de impacto social.



– A proposta contempla a ideia de criar e levar jogos educativos sobre política para as escolas, para que possam ser distribuídos gratuitamente pela internet para o Brasil inteiro – explica o gestor Diego Calegari.



Pelos próximos 12 meses, o modelo será desenvolvido com o apoio do recurso da premiação e vai criar esses materiais especiais para as escolas, verificar a reação dos professores e, a partir desse acompanhamento, chegar ao modelo de educação política para distribuição em escala. O Politize! nas Escolas projeta atingir 15 mil estudantes brasileiros, de 11 a 17 anos, no prazo de três anos. Há protótipo na Escola Machado de Assis, em Joinville. Os temas a serem abordados são Os três poderes; Controle social (portais de transparência e ferramentas de acompanhamento dos entes governamentais) e Participação social.



Piso estadual ainda sem acordo



Representantes das centrais sindicais e federações de trabalhadores de Santa Catarina voltam a se reunir com aos representantes da indústria, no dia 3 de fevereiro, na tentativa de chegarem a um acordo para o reajuste do piso salarial estadual para 2017. Na terceira rodada de negociação, realizada no dia 13 de janeiro, os sindicatos pediram 13% de reajuste. Os patrões propuseram reajuste entre 4,26% e 4,49%, dependendo da faixa salarial. A inflação anualizada pelo INPC, nos 12 meses de 2016, foi de 6,58%. A contraproposta apresentada pelos trabalhadores estabelece a primeira faixa no valor de R$ 1.140; a segunda, R$ 1.184; a terceira faixa em R$ 1.248; e a quarta faixa salarial, R$ 1.309.



Novo negócio



O Grupo Meta, de Joinville, que opera em cinco ramos, criou a Meta Corretora de Seguros. A nova unidade já nasce com mais de 20 seguradoras parceiras e administra carteira de clientes no valor de R$ 20 milhões.



Acats faz reivindicações



A diretoria da Associação Catarinense de Supermercados se reuniu com o secretário da Fazenda do governo do Estado nesta terça-feira. Apresentou reivindicações ao governo do Estado. Grupo de trabalho vai buscar entendimento comum para unificar nomenclaturas e formas de listar mercadorias nas gôndolas e nos caixas.



Leia as últimas notícias de Joinville e região.

Leia outras notícias de Claudio Loetz.



De olho



Cem fiscais da Fazenda estadual estão, hoje, verificando possíveis irregularidades fiscais em mil estabelecimentos comerciais localizados em municípios do litoral. Na região Norte, o trabalho está sendo feito em São Francisco do Sul, Barra Velha e Itapoá.



Empresários aprendem nos EUA



Empresários do comércio catarinense participaram da 106ª edição da Feira Mundial do Varejo, a NRF, em Nova York, nos Estados Unidos. Ouviram executivos de grupos globais e estiveram em workshops sobre diferentes temas. Os tópicos que mais atraíram a atenção foram a relevância das experiências transformadoras de compras; os processos de automação no comércio; e de como os equipamentos auxiliam na otimização da logística para o setor. A Fecomércio liderou o grupo de empresários de Santa Catarina.



Amadas



A Conta Azul, de Joinville, aparece na nona colocação entre as 30 pequenas e microempresas mais amadas pelos próprios funcionários, segundo pesquisa do site Love Mondays, especializado em recursos humanos. Na categoria grandes empresas, a Aurora surge no segundo lugar; Whirlpool, na posição de número 42; e a ArcelorMittal, duas colocações depois.



Eventos tecnológicos



Os 11 principais eventos programados e confirmados para acontecer em Joinville, neste ano, e articulados com o apoio do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau, vão reunir mais de 10 mil pessoas, aí não incluído o Festival de Dança e feiras da Messe Brasil, entre outros. O órgão captador de eventos calcula que os participantes dos 11 eventos deixem, na cidade, recursos e tributos no valor de R$ 8,7 milhões em negócios, com impacto direto que envolvem toda a cadeia produtiva relacionada ao setor de turismo e gastronomia e serviços. Os visitantes vão ocupar 27.450 leitos (room nights) em toda a rede hoteleira joinvilense. Os destaques são para eventos da área de engenharia: serão sete do conjunto de 11. Entre eles, o 9º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação; a 15ª Istma Conference (ferramentaria); e o 45º Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia e o Congresso Nacional de Engenharia da Mobilidade.



Menos burocracia



Sebrae e Banco do Brasil formalizam, nesta quarta-feira, convênio para reduzir a burocracia e orientar o acesso ao crédito aos empresários de pequenos negócios. Será disponibilizado R$ 1,2 bilhão, via FGTS, para contemplar 40 mil empresas ao longo de dois anos.