Claudio Loetz: Selbetti, de Joinville, compra mais uma empresa

A Selbetti, de Joinville, comprou a Absoluta, empresa localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A aquisição vai gerar acréscimo de R$ 6 milhões ao faturamento anual da companhia joinvilense, que está em expansão contínua desde 2014. A receita total da Selbetti em 2016 totalizou R$ 100 milhões, o que significa crescimento de 28% na comparação com a obtida no ano anterior. O empresário Luiz Selbach tem ambições ainda maiores e pretende faturar R$ 130 milhões neste ano, quando a companhia completará 40 anos de fundação.



A Selbetti começou como revendedora Olivetti. Hoje, é a maior empresa do Sul do Brasil em gestão de documentos e a maior revenda Ricoh no Brasil. Para 2018, a meta é atingir receita de R$ 150 milhões, uma impressionante expansão de tamanho em três anos. Para chegar a este resultado, contribuirá muito a venda de software de BPO e o ERP próprio. A Selbetti desenvolve estes programas internamente. A companhia tem unidades em Joinville, Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba e Santa Cruz do Sul.



BRDE financia



Em 2016, a agência catarinense do BRDE financiou R$ 32,3 milhões em obras de melhoria de infraestrutura em 20 municípios. O banco já tem, neste ano, mais 14 pedidos de financiamentos em análise, que somam R$ 28 milhões em investimentos. O valor total aplicado pela agência do BRDE em SC no Programa BRDE Municípios será de R$ 60 milhões, dos quais R$ 53 milhões já estão aprovados na Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda que autoriza as operações de crédito.



CPF



A Receita Federal disponibilizará, na segunda-feira, dia 16, serviço gratuito de atualização de dados cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em seu site na internet. O novo serviço ficará disponível 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana. A Receita estima em cerca de 191 milhões os potenciais usuários desse serviço.



Área gigante



A Souza Cruz comprou terreno de 200 hectares (2 milhões de metros quadrados, o equivalente a 280 campos de futebol) em Mafra, no Planalto Norte catarinense. A propriedade se destina à realização de pesquisa e desenvolvimento em agronomia de tabaco em benefício do grupo British American Tobacco (BAT), controlador da Souza Cruz. As características climáticas foram determinantes para a escolha da área e do município porque favorecem a estrutura necessária para o cultivo do fumo. Em Rio Negro, no Paraná, a empresa permanecerá com a usina de processamento de tabaco.



Simplificado



O governador Raimundo Colombo sancionou a lei que institui o enquadramento empresarial simplificado, que passa a entrar em vigor nesta sexta-feira. Na prática, simplifica a concessão nos processos de concessão e renovação de alvarás, abertura, alteração, licenciamento e fechamento de empresas em Santa Catarina. As informações virão de autodeclaração dos empreendedores para negócios com baixo risco sanitário e baixo potencial poluidor.



– A diminuição da burocracia é uma vitória do setor produtivo. Estamos dando importante passo para a retomada do desenvolvimento econômico – diz o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini.



Procura menor



Nos primeiros dez dias de atendimento aos contribuintes sobre questões referentes à cobrança do IPTU, a Prefeitura de Joinville fez 1.127 atendimentos no posto localizado no Centreventos Cau Hansen. O número é 30% inferior ao verificado no ano passado. Neste ano, até esta quinta-feira, foram feitos 314 pedidos de emissão de segunda via do carnê; 317 de revisão do valor cobrado; e 496 solicitações de isenções de pagamento.



Ampliação



A rede Havan amplia instalações no Jaraguá do Sul Park Shopping. Para isso, contrata 20 trabalhadores. As obras ficam prontas em fevereiro.