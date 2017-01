Claudio Loetz: Prefeitura de Joinville quer parceria público-privada para Arena e Centreventos ainda neste ano

Livre Mercado 10/01/2017 | 21h23

A intenção já vem desde o ano passado e, em 2017, a Prefeitura de Joinville vai sim formatar modelo jurídico de parceira público-privada (PPP) para que dois espaços importantes do município sejam geridos pela iniciativa privada: a Arena Joinville e o Centreventos. A Procuradoria fará o documento que vai orientar os trabalhos, e o secretário de Esportes, Douglas Strelow, será o responsável pelas implementação das PPPs.



Leia mais informações do colunista Claudio Loetz

Este processo deverá ser rápido, pois a Prefeitura quer se livrar desses lugares, cujos custos oneram o caixa e se torna difícil fazer as melhorias reclamadas.

O espaço do ginásio de esportes Ivan Rodrigues entrará no pacote, mas em uma modalidade distinta. O local será permutado com empresário, que poderá erguer empreendimento comercial. Em troca, ele assumirá o compromisso de construir outro ginásio em região da periferia da cidade.



Em Joinville, um exemplo de PPP é o adotado na Expoville desde 2012, durante o governo de Carlito Merss. Na época, o consórcio Viseu-Caex ganhou a concessão do empreendimento por 25 anos com previsão de investimentos de R$ 34,5 milhões em reformas durante três anos.