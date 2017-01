Claudio Loetz: Koerich vai abrir nova loja em Joinville

Livre Mercado 25/01/2017 | 13h54

Rede Koerich já conta com unidades em Joinville, como a do Centro da cidade

O Grupo Koerich vai abrir nova loja em Joinville. A informação foi confirmada pela empresa. Jaraguá do Sul e São Bento do Sul também são alvos e devem receber loja da rede varejista de móveis e eletrodomésticos porque têm bom potencial de expansão de consumo na região Norte, segundo análises mercadológicas feitas pela empresa. A companhia completa neste mês 62 anos de atuação. No Norte/Nordeste do Estado, já atua com 26 lojas e avalia a possibilidade de chegar a cidades menores da região, onde a marca ainda não está presente.



A perspectiva também é otimista para o contexto geral dos negócios. Há previsão de aumentar 10% o faturamento comparativamente ao desempenho obtido no ano anterior.

A varejista, que iniciou em 1955 como uma fiambreria, na Colônia Santana, região da Grande Florianópolis, onde hoje existe um museu com a história da família, buscou na diversificação dos investimentos a solidez dos negócios.



O Grupo Koerich é presidido por Antonio Koerich. Ainda para este ano, está prevista a inauguração de seu novo centro de distribuição, com investimento de R$ 35 milhões e a expansão da marca, caminhando para superar as cem lojas em Santa Catarina. Dez empresas integram o grupo: RKS, Lojas Koerich, Kredilig, WOA Empreendimentos Imobiliários, Beiramar Shopping, Zita Empreendimentos Imobiliários, Kredilig Financeira, Cartão de Crédito Koerich e a recém-lançada KGN Construções.

Construção

A Câmara da Indústria da Construção da Fiesc faz reunião nesta quinta-feira, dia 26. Entre outros assuntos, a pauta inclui proposições de interesse do setor, a serem levadas à Assembleia Legislativa. Outro assunto do encontro será a apresentação do status de preparativos do Encontro Nacional da Indústria da Construção, o Enic 2018.

Startup

Localizada emJoinville, a startup LiteLiMS, desenvolve software para sistema de gerenciamento de laboratórios e tem aproximado a indústria 4.0 dos laboratórios dos segmentos metal-mecânico, químico, ambiental e centros de pesquisa e desenvolvimento.



Disponível na nuvem, o LiteLiMS é uma plataforma SaaS (do inglês software as a service, ou software como serviço) com pagamentos mensais, sem custo de aquisição. Surgiu para atender inicialmente, a indústrias de transformação de pequeno e médio porte, mas hoje sua carteira inclui nomes como WEG e Laboratório Catarinense. Com atuação em todo o território nacional, a empresa já está de olho no mercado internacional. A LiteLiMS recebeu investimento da aceleradora WOW.

Acij x Colombo

A comitiva joinvilense que participou de reunião com o governador ontem em Florianópolis diz ter voltado satisfeita. Segundo os empresários, Raimundo Colombo se comprometeu a lançar a licitação das obras de duplicação do eixo viário Hans Dieter Schmidt/Edgar Meister, em fevereiro, na sede da Acij.



Também garantiu apoio para a Expogestão (com o mesmo valor repassado em 2016) e renovou o convênio com os bombeiros voluntários da cidade. A assessoria do governador confirmou os anúncios sobre a Expogestão e os bombeiros, mas disse que Colombo ainda precisa reavaliar o projeto de duplicação solicitado pelos empresários antes de definir a data de lançamento da licitação.

Celular

A operadora de telefonia Claro colocou em funcionamento a tecnologia 4G nos municípios de Jaraguá do Sul e Corupá, na região Norte-Nordeste de Santa Catarina. E, também, em Brusque, Itajaí, Balneário Camboriú, Criciúma e Palhoça.

Projeção

A fabricante de sorvetes Paviloche, de Joinville, projeta expansão de 20% no faturamento neste ano. Uma das estratégias é mudar o tamanho dos potes. A decisão foi tomada a partir de uma pesquisa de mercado, explica o diretor Diógenes Pavinato.

Termômetro

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) está finalizando tabulação de dados e vai divulgar, nesta semana, levantamento com três tipos de informação: como foram as vendas nos supermercados no mês de dezembro do ano passado; o resumo dos negócios ao longo de todo o ano de 2016 comparativamente a 2015; e um diagnóstico de perspectivas para 2017. As respostas dos empresários do segmento foram dadas a questionário apresentado pela entidade. Na prática, é um termômetro das situações.

Mercado nórdico

A FGM, de Joinville, exporta para mais de cem países, como Arábia Saudita e Irã, e a Europa. A líder na venda de clareamento dental no Brasil e na América Latina adota novas estratégias para avançar no mercado externo. Uma das metas é vender para os países nórdicos e está lançando novos produtos no Ciosp, o quarto maior congresso da indústria odontológica mundial. No final deste mês, um grupo de cirurgiões-dentistas da Suécia, Finlândia, Polônia e Noruega vem conhecer a fábrica.



Outro mercado, os EUA, também está nos planos da empresa. Os avanços tecnológicos, aumento do envelhecimento da população mundial e crescimento da demanda por tratamentos estéticos são os principais fatores que impulsionam os negócios neste ramo.

Big Mac

O real, a nossa moeda, está sobrevalorizado, a julgar pelo índice Big Mac, calculado pela revista The Economist. O lanche, em janeiro, custa R$ 16,50 no Brasil, o equivalente a US$ 5,12 na cotação média de R$ 3,22. Nos Estados Unidos,

o mesmo produto custa US$ 5,06, quando a taxa do dólar vale R$ 3,26. O tradicional fast food é um balizador das cotações das moedas de diferentes países e já se tornou comum avaliar ambientes competitivos para exportadores tendo a refeição como um dos itens analisados.

Resíduos

A BMW pediu à Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, a Fatma, ampliação da licença ambiental de operação da atividade de colocação de resíduos na unidade de Araquari. O assunto constava da pauta da reunião da comissão central de licenciamento ambiental do órgão ambiental, realizada ontem. Mas será apreciado em outra data. O processo tem o número IND 54923/ CRN.