Claudio Loetz: Giassi constrói primeiro supermercado da rede em Jaraguá

A rede de supermercados Giassi iniciou a obra de sua nova unidade (foto), em Jaraguá do Sul. A área de 21.400 m² está localizada na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, esquina com as ruas Eugênio Lessmann e Presidente Juscelino, próximo ao Jaraguá do Sul Park Shopping. Os investimentos no empreendimento se aproximam dos R$ 35 milhões. A loja terá pelo menos 30 check-outs (caixas).



A unidade deverá ficar pronta no começo do segundo semestre deste ano e, em operação, vai empregar mais de 500 funcionários – incluindo todos aqueles que trabalharem nos estabelecimentos de apoio, anexos ao supermercado. Só uma dessas lojas de apoio terá 800 m². As informações são do presidente Zefiro Giassi. Em Jaraguá, o Giassi chega para disputar o mercado com as redes Angeloni e Cooper.



O local onde o supermercado está sendo erguido pertencia ao Grupo Breithaupt, hoje focado em ramos como materiais de construção e ferramentas. Zefiro arrancou o compromisso de que o shopping, pertencente ao grupo mineiro Tenco, não abrirá nenhum supermercado. Assim, evita-se a concorrência predatória.

Aumento

A conta de água cobrada dos joinvilenses pela Cia. Águas de Joinville vai aumentar 5,02% a partir de maio.

Pesquisa

Em fevereiro, a Associação Catarinense de Supermercados fará pesquisa com seus associados para identificar quem vai investir em novas unidades ou fazer reformas em lojas já existentes. O volume de recursos será conhecido a partir das informações a serem repassadas pelos empresários. Pelo menos Giassi, Imperatriz e Koch vão erguer novos empreendimentos.

CDL candidata

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville está se candidatando para receber a 48ª edição da Convenção Estadual do Comércio Lojista no município. O evento está programado para o segundo semestre de 2019 e reunirá 3 mil lideranças do setor. Inovações do varejo, gestão, tendências de mercado e análises do momento econômico darão o tom do encontro. Joinville já sediou duas vezes o evento: em 1999 e em 2009.

Mudanças nas carreiras

De Lenir Souza, consultora de recursos humanos:



– O mercado começou promissor. Na primeira semana do ano, iniciamos duas vagas gerenciais para a região e percebemos outras consultorias no mesmo movimento. O que tem mudado são as formas de contratação e mudanças de carreira: executivos de diferentes áreas sendo contratados com contrato de resultados e no formato fixo x variável. Prática presente, antes, apenas na área comercial. Outra percepção: executivos trocando o terno por um ano sabático, ou mesmo investindo no hobby para virar negócio. Grandes mudanças ainda estão por vir, com o movimento de carreiras, que chamamos opt out (optar por sair) muito forte nessa geração.

Comportamento

Pesquisa da Ricam Consultoria e Ilumeo revela os hábitos financeiros dos brasileiros. Em relação a endividamento, 60% ainda têm dívidas de médio e longo prazos a saldar. Apenas 11% dos entrevistados pensam em investir em ações e quase metade deles (46%) acha que economia é assunto complicado.

Prospecção em Joinville

O empresário confirma que há prospecção de imóveis com o objetivo de escolher endereço e construir a terceira loja em Joinville:



– Itajaí poderá ser a próxima cidade a receber nossos serviços, mas isso ainda depende das autorizações do setor público. Enquanto isso, estamos olhando para outros lugares nas regiões Norte, Centro e Sul do Estado. Não é impossível Joinville ter a terceira loja. Já há prospecção de áreas em andamento em bairros mais distantes dos locais dos estabelecimentos em funcionamento. O momento é do comprador, mas não podemos ter pressa de adquirir.

Crescimento

Em 2016, o faturamento do Giassi aumentou 2% acima da inflação. Atualmente, a rede tem 14 lojas instaladas em nove cidades catarinenses: Içara, Araranguá, Sombrio, Criciúma, Tubarão, São José, Joinville, Palhoça e Blumenau. Há 55 anos no mercado, emprega 5,5 mil funcionários. É o 22º no ranking nacional em faturamento e o quinto na região Sul do Brasil.

Busscar vira tese de mestrado

A história da Busscar mereceu estudo mais aprofundado. O administrador de empresas e professor Agnaldo Antonio dos Santos obteve o grau de mestre pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo, com o trabalho Como o nível de controle da família altera o processo de internacionalização da empresa familiar. A dissertação, de 108 páginas, abordou a trajetória da falida fabricante de carrocerias de ônibus de Joinville. Em sua fase de apuração de informações, o autor recolheu relevantes subsídios em reportagens publicadas pelo jornal “A Notícia”.

Investimento

O Uber vai investir R$ 200 milhões na construção, em São Paulo, de um centro de suporte aos seus negócios.