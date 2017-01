Claudio Loetz: Danilo Conti define time e metas para secretaria em Joinville

Livre Mercado 10/01/2017 | 08h31

Danilo Conti ganhará força política dentro da Prefeitura de Joinville com a nova estrutura organizacional a ser instituída e que exige aprovação da Câmara de Vereadores. A futura Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável absorverá as funções do Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville (Ippuj). A nova pasta terá 70 servidores. Além do secretário, haverá dois diretores executivos: Vladimir Constante, atual presidente do Ippuj; e Fabiano Dell Agnolo, que já trabalha com Conti na atual Side. O gerente será Marcos Faust, vindo da Secretaria de Assistência Social. Ele assume no lugar de Ari Vieira Junior, que retorna à iniciativa privada.



As prioridades serão a revisão do Plano Diretor, a instituição de novo modelo do programa de competitividade das empresas joinvilenses e a definitiva formatação do Plano de Mobilidade urbana.



O Cepat, órgão da Side que cuida de capacitação de mão de obra, vai passar para a órbita da Secretaria de Assistência Social. E o escritório de projetos da área pública municipal (como criação de postos de saúde e creches) vai ficar com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).



Em 2018, a equipe comandada por Conti pretende ter completa radiografia das potencialidades econômicas e de negócios do município de Joinville, a partir da consolidação das regras urbanísticas definidas na nova Lei de Ordenamento Territorial, a LOT, que foi aprovada pela Câmara em dezembro.



Conti explica: “Para isso ser possível, será necessário a Prefeitura adquirir sistemas e softwares capazes de processar a grande quantidade de dados que vão surgir com esta demanda”.

Beneficiário final



A Receita Federal publicou a instrução normativa 1684, no dia 30 de dezembro, que disciplina a nova figura de “beneficiário final”, que foi criada em maio, pelo Fisco, para facilitar a responsabilização jurídica de pessoas físicas por crimes cometidos com o uso do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de corporações e empresas. A nova norma visa a identificar os responsáveis pessoas físicas de todos os sócios que sejam pessoas jurídicas. Desde o primeiro dia de 2017, os novos CNPJs devem identificar quem é beneficiário real dos negócios da empresa, mesmo que este se encontre fora do País. Para as pessoas jurídicas já existentes, o prazo para prestar a informação vai até 31 de dezembro de 2018.



Cai a confiança da indústria



O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) voltou a apresentar queda em dezembro pelo segundo mês consecutivo e fechou o ano abaixo dos 50 pontos, indicando quadro de pessimismo por parte do empresariado do setor. A informação consta de boletim do Ceper-Fundace, que também reúne dados da sondagem industrial, além de informações sobre emprego, rendimento médio e faturamento real da indústria. O Icei, elaborado pela CNI, é composto por indicadores desenvolvidos com base em questões referentes às condições atuais e às expectativas para os próximos seis meses para a economia e para a própria empresa, de acordo com os executivos consultados.



NÚMEROS

Condições atuais da economia

Novembro: 42,4 pontos.

Dezembro: 37 pontos.



Nível de emprego

Dezembro de 2015 para dezembro de 2016: - 6%.



Faturamento real da indústria

Dezembro de 2015 para dezembro de 2016: - 18%.



Número de funcionários

De novembro de 2016 para dezembro de 2016: estável.



Na base



Luiz Ernesto Trein, que trabalha no escritório do Ibama em Joinville, vai passar um mês na base do Brasil na Antártica. Lá, supervisionará as obras de reconstrução da base militar existente no local. O profissional viajou em voo da FAB, partindo do Rio de Janeiro.



Grupo de trabalho



A decisão do Ministério da Agricultura de ouvir o setor para aprimorar as regras de permissões para a atividade da pesca foi bem recebida por representantes do segmento. Portaria dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente criando grupo de trabalho para isso foi assinada nesta segunda-feira (9), em Itajaí, pelo ministro Blairo Maggi durante reunião na sede do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região (Sindipi). As principais preocupações da indústria da pesca são a delegação aos Estados para concessão e renovação das licenças e autorizações para embarcações industriais e artesanais; revisão do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal; além da oferta de linhas de crédito adequadas ao porte das empresas.



Premium



A marca BMW encerrou o ano de 2016 como a mais vendida do segmento premium no Brasil, de acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea. Com 11.860 unidades licenciadas, a companhia superou as também alemãs Audi e Mercedes-Benz, de acordo com a entidade que representa as montadoras no País. Nos últimos sete anos, a BMW liderou seis vezes o mercado automotivo premium nacional.



Consultoria



Com o objetivo de desenvolver negócios e oportunidades globais para as médias empresas, a consultoria italiana GC & P – Gianesin, Canepari & Partners – se associou à brasileira Vero Via Assessoria Empresarial Ltda. O acordo de cooperação visa à abertura de novos mercados especificamente para os produtos das médias empresas brasileiras e também para intermediação em processos de fusões e aquisições de empresas.



Influente



A presidente do conselho de administração da Duas Rodas, de Jaraguá do Sul, Monika Conrads, figura na lista das mulheres mais influentes do Brasil, segundo a revista "Forbes".



Quinzenais



As tradicionais reuniões semanais do conselho deliberativo da Acij, às segundas-feiras, se tornarão quinzenais a partir deste ano. Recomeçam em março. Antes, em fevereiro, iniciam-se as reuniões da diretoria da entidade.



Hoje



Proprietários de veículos com placa final 1 que quiserem pagar o IPVA em três vezes, sem juros, devem efetuar o pagamento da primeira parcela até esta terça-feira, dia 10. As demais parcelas têm vencimento no dia 10, em fevereiro e em março.