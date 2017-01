Claudio Loetz: cresce influência da Acij no cenário político de Joinville

Livre Mercado 12/01/2017 | 07h01 Atualizada em

Se alguém curioso chegar em Joinville hoje e procurar saber sobre a composição do colegiado do prefeito Udo Döhler, vai compreender rapidamente quem é quem na cidade. Em especial, verificará, imediatamente, o jogo de forças que ocorrem no poder no município. O destaque óbvio é a presença inquestionável da Associação Empresarial de Joinville, a Acij, historicamente influente. Tanto por suas ações abertas, como, principalmente, em razão de sua habilidade nos bastidores.



O espaço que a Acij vem ocupando na cena política local nos últimos 20 anos só cresce ao longo do tempo. E se consolida fortemente. Agora, em 2017, parece ser seu apogeu. Eu me explico: se em gestões públicas municipais o dedo da Acij sempre movia peças importantes do ambiente político, no quadriênio 2017-2020, fica escancarada sua expressão nos destinos da cidade.



A saber: a Prefeitura, sob Udo Döhler, que foi, ele próprio, cinco vezes presidente da entidade, ainda tem mais três empresários vindos de lá, para ocupar secretarias e comando de empresa. Danilo Conti, Douglas Strelow e Jalmei Duarte, todos eles, foram presidentes da Acij Jovem e, depois, optaram pela vida pública, sem abandonar seus negócios privados. Desse trio, é possível que saia um candidato a prefeito em 2020.



Claro que é cedo, muito cedo para especulações mais aprofundadas. O tempo, a qualidade do trabalho, as costuras políticas, os acordos partidários e as circunstâncias decidirão o futuro. Outro nome já colocado na rua é o do atual presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Krelling, um novato, mas com 10 mil votos na bagagem. Todas as ambições são legítimas. E eu nem falei de candidatos de fora do círculo próximo ao prefeito Udo Döhler.



Até 3.700%



Pesquisa do Procon de Joinville, feita em seis estabelecimentos comerciais, mostra que a variação de preços de material escolar pode chegar a 3.700% – que é o caso do apontador. A segunda maior variação foi no transferidor plástico 180º (1.726,09%). A borracha branca (716,67%) e o esquadro plástico (473,33%) também têm variações enormes. A pesquisa está à disposição na sede do Procon, na rua Saguaçu, 265, e no site da Prefeitura de Joinville.



Novo prédio



O novo prédio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville vai ficar pronto até março – talvez já em fevereiro. A informação é do presidente da instituição centenária, empresário Moacir Thomazi. A construção é da Perville. O espaço terá 2.600 m2, ao custo de R$ 1.385,00 o m2, valor abaixo do custo unitário básico, que é a referência para determinar quanto custam obras civis.



O CUB, em janeiro, está valendo R$ 1646,19. Nesta segunda-feira houve reunião para analisar o orçamento para 2017 e a situação das obras. Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é instituição centenária, com atuação comunitária em favor da segurança pública reconhecida nacionalmente.



Refis



A Prefeitura de Araquari vai promover programa de recuperação fiscal, o Refis, provavelmente para entrar em vigor na próxima segunda-feira, dia 16. Descontos sobre o valor de multas e juros serão de 60%, 80% e 100% nos casos de pagamento em oito meses, 12 meses ou à vista. Há duas mil ações de execução fiscal no Fórum; e mil em fase de ajuizamento contra inadimplentes pessoas físicas e jurídicas.



Evento global em Joinville



Está confirmada a conferência mundial da Istma para Joinville nos dia 28 a 30 de junho deste ano. O evento já foi realizado no Japão, África do Sul, Estados Unidos, entre outros países. E é a primeira vez que acontece na América Latina. Será na Expoville e contará com autoridades e empresários do segmento de ferramentais de diversos países.



Na direção certa



A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa de juros básica (Selic) em 0,75 ponto percentual atende às reclamações do empresariado, confirma previsões de analistas e está em sintonia com o momento, a exigir ação mais contundente por parte do governo, para tentar animar os negócios, depois de três anos seguidos de recessão. Claro que, na prática, os juros cobrados pelos bancos, na ponta do consumidor final, ainda demorarão para cair de forma significativa. De todo modo, é um alento. Efeitos no cotidiano das empresas e da população só serão percebidos no segundo semestre. Porém, combinada com a queda da inflação, que, neste ano, convergirá para a meta oficial, indicam que o pior dos mundos pode ter seus dias contados. Não é hora de comemorar nada. E, sim, de enxergar alguma luz à frente.



Maior policlínica



A Tupy vai inaugurar a maior policlínica privada de Joinville na próxima semana. O Espaço Saúde Tupy terá 1.800 m2 de área construída e capacidade para 3.500 consultas por mês, com atendimento de aproximadamente 30 especialidades médicas e serviços complementares. Vai atender exclusivamente aos funcionários da empresa e seus familiares. A policlínica foi implantada em parceria com a Agemed. Localiza-se ao lado do terminal Tupy.



Consulta pública



O Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville – IPPUJ – faz, até dia 17 de fevereiro, consulta pública online para saber da população quais as principais demandas e desejos de trajetos cicloviários no município. A participação dos cidadãos vai auxiliar na efetivação do mapa de proposta da rede cicloviária de Joinville, inicialmente proposto pelo plano diretor de transportes ativos. São 20 perguntas sobre trajetos utilizados com bicicletas, quilômetros percorridos diariamente e trajetos que gostaria de contar com ciclovias. Joinville conta com 157,63 quilômetros de rede cicloviária, incluindo 20,9 quilômetros de ciclovias, 132,15 quilômetros de ciclofaixas e 4,55 quilômetros de ciclorrotas.



Coworking



Um novo espaço de trabalho compartilhado será inaugurado em Joinville no dia 28 de fevereiro. Fica nas antigas instalações da fiscalização estadual, na rua Dona Francisca, no Centro. Terá 40 ambientes de negócios.