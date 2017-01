Claudio Loetz: Começam obras da segunda fábrica da GM em Joinville

Livre Mercado 10/01/2017 | 21h25

Guindaste indica que começaram as obras de construção da segunda fábrica da General Motors, em Joinville. A companhia anunciou em dezembro que vai erguer unidade de motores completos, investimento superior a R$ 1 bilhão. Houve reunião do vice-presidente da empresa, Marcos Munhoz, com o prefeito e equipe, quando foi oficializado o anúncio. A fábrica deverá ficar pronta em janeiro de 2018. Vai produzir 280 mil motores por ano, deslocando para Joinville toda a produção de motores da montadora, atualmente espalhada por quatro unidades.



A cidade se tornará, em 2018, a referência nacional na fabricação de motores da multinacional norte-americana. A GM ergueu sua primeira unidade em Joinville em 2012. A nova LOT, sancionada pelo prefeito e em fase final de regulamentação de alguns pontos específicos, tende a tornar mais atrativa a cidade para investidores, de modo que outros empreendimentos grandes poderão prospectar regiões com potencial de expansão para os negócios.



Parceria em tecnologia

O mercado mundial de business intelligence e Analytics fechou 2016 com negócios ao redor de US$ 16,9 bilhões, mostra relatório da Gartner. O número indica crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior. Neste contexto, a Prosyst e o Inovaparq fecharam parceria e a incubadora está utilizando o nexBI, uma ferramenta da empresa joinvilense que melhora a qualidade das informações das empresas, e permite que se explore e visualize grande volume de dados.



A parceria entre Prosyst e o parque de inovação tecnológica vai ampliar os conhecimentos que envolvam o estudo de grandes bases de dados. Serão consideradas questões de capacitação (treinamento em conjunto), e avaliação de bases de dados disponibilizadas pelo Inovaparq. O software é acessível a todas às áreas de negócio das empresas.



Variação absurda



Na pesquisa de produtos para churrasco foram avaliados 18 itens, em sete estabelecimentos. A maior diferença de preço ficou com o sal grosso (kg), com uma variação de 473,68%. Em seguida, vem o quilo da fraldinha (99,50%); do contrafilé (81,22%) e da costela (78,53%).

O maior



A Frimesa vai construir o maior frigorífico de carne suína do País. Serão 141 mil m² de área construída em um terreno de 115 hectares, na cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná. A primeira etapa será concluída em 2018, gerando 3.5 mil empregos.