Claudio Loetz: Acij se reúne com o governador Raimundo Colombo por dinheiro para obra viária em Joinville

Alguns dos principais empresários de Joinville vão se reunir com o governador Raimundo Colombo, nesta terça-feira, às 17h30, no Centro Administrativo, em Florianópolis. O grupo, liderado pelo presidente da Associação Empresarial de Joinville, Moacir Thomazi, vai pedir recursos para as obras de duplicação do eixo viário Hans Dieter Schmidt/Edgar Meister, na zona industrial da cidade.



O projeto executivo está pronto faz vários meses, mas, com o fim do convênio ICMS 85, o modelo financeiro previsto já não pode mais ser utilizado. A ideia, agora morta, sugeria que as próprias empresas pagassem os empreiteiros, diretamente, com o dinheiro devido em ICMS. Na prática, as companhias não recolheriam o tributo à Fazenda e, em troca, garantiriam a execução dos serviços nessa via estadual.



Como esta possível fonte se extinguiu por razões jurídicas, as lideranças joinvilenses querem conseguir outra forma de o Estado bancar os custos da duplicação, estimados em R$ 40 milhões, pelo menos. Uma das hipóteses é, via programa de melhoria de infraestrutura, denominado Pacto por Santa Catarina, obter o “de acordo” do governador para que esta obra seja incluída no programa.



Já faz mais de um ano que a indústria de Joinville pede ajuda para esta causa específica. Neste trecho, de poucos quilômetros, é grande o fluxo de carros e caminhões, originando, diariamente, congestionamentos no trânsito. Além do presidente da Acij, também vão participar do encontro ex-presidentes da entidade, como Jaime Grasso, Mário Cezar de Aguiar e Moacir Bogo. E, ainda, o presidente do condomínio Perini Business Park, Marcelo Hack; o presidente da Schulz, Ovandi Rosenstock; e, possivelmente, executivos da Tigre e da Whirlpool.



Menos crédito



Pesquisa da Serasa Experian revela queda na procura das empresas brasileiras por crédito em 2016. A demanda acumulada caiu 2,2% no ano passado, em comparação com 2015. Em 2015, o recuo foi de 1,9% na comparação com o ano anterior e, assim, sucessivamente, como indica a tabela abaixo. Foi o pior resultado dos últimos quatro anos.



Por porte de empresas, as demandas também apresentaram recuo expressivo. A saber, em %:

2016/2015

Grandes: - 10,4

Médias: - 12

Micro e pequenas: - 1,7



Gestão de pessoas



Pedro Luiz Pereira, diretor da Eurho Recursos Humanos e Eurho Consulting; Jonas Tilp, diretor comercial do Perini Business Park; e o superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, Natalino Uggioni, foram os anfitriões do primeiro Integra RH 2017. Este é um movimento do Perini Business Park no sentido de esclarecer situações sobre gestão de pessoas. O painel sobre gerenciamento de estágios trouxe a perspectiva da criação de um programa único de estágios para o Perini, a ser gerenciado pelo IEL. O órgão da Fiesc oferece 230 vagas de estágio em diferentes regiões do Estado.



Voo



Os passageiros do voo JJ 3091, de São Paulo (Congonhas) para Joinville, com saída prevista para as 12h25, nesta segunda-feira, chegaram ao destino às 15h03. A previsão era pousar às 13h25. Não havia chuva, nem vento de cauda que impedisse o pouso. Bem ao contrário. As condições meteorológicas no Lauro Carneiro de Loyola eram favoráveis. Acontece que a aeronave não estava homologada para descer em Joinville. A Latam não havia encaminhado documentação completa, e a aterrissagem foi abortada. Efeito do "probleminha": o piloto pousou o avião no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais-PR. Lá, foi reabastecido com combustível e, depois de quase uma hora, o mesmo avião decolou, chegando a Joinville 16 minutos depois, placidamente, como se nada tivesse ocorrido. Assim tratam os consumidores.