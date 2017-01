Chuva que atingiu Joinville na tarde de segunda-feira deixa 120 pessoas desalojadas

Tempo 31/01/2017 | 08h00 Atualizada em

Os bairros das regiões Sul e Oeste de Joinville foram os mais atingidos pelo temporal que atingiu a cidade na tarde de segunda-feira. De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil, a chuva ocasionou inundação das bacias dos rios Jaguarão, Itaum, Itaum-mirim e Bucarein. Houve alagamento de casas e vias públicas, com registros de aproximadamente 1,5 metros de nível de água no interior de imóveis.



Conforme dados da estação meteorológica do bairro Itaum, foram registrados 80 milímetros de chuva em apenas 90 minutos. .



A Defesa Civil contabilizou 29 ocorrências de deslizamentos. Seis casas foram interditadas, cinco na rua Ortílio Leandro dos Santos e uma na rua Rancho Bom, ambas no bairro Petrópolis.



Ao todo, 120 pessoas ficaram desalojadas em casas de amigos e parentes. Elas estavam em residências localizadas em áreas de alagamentos e também de risco de deslizamentos. A Defesa Civil identificou 60 pontos de alagamentos e também 12 quedas de muros por causa do acúmulo de água.



Os bairros mais atingidos foram Bucarein, Anita Garibaldi, Paranaguamirim, Floresta, Boehmerwaldt, Itinga, Santa Catarina, João Costa, Nova Brasília, Itaum, Ullisses Guimarães, Jarivatuba, Guanabara, Petrópolis, Profipo e Fátima.



Devido à quantidade de ocorrências, foi acionado apoio das instituições que formam o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. A ação de apoio teve participação do Corpo de Bombeiros Voluntários, Clube do Jipeiro e de voluntários do Clube de Radioamadores de Joinville e da Defesa Civil para auxílio nas vistorias.



Nesta terça-feira, a Defesa Civil vai continuar monitorando as áreas de risco.