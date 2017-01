Chuva forte e granizo causam transtornos nesta quarta-feira em Joinville

Clima 18/01/2017 | 17h30 Atualizada em

Um forte temporal causou transtornos em Joinville por volta das 17h desta quarta-feira. Na região central da cidade houve registro de granizo. Por volta das 17h20, quase 20 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica, principalmente nos bairros Vila Nova, Nova Brasília e Glória.

Há relatos de alagamentos em ruas de diversos bairros, especialmente Centro, Iririú, Atiradores, Bucarein, Anita Garibaldi, Floresta e Boehmerwald. Eles provocaram a interdição das ruas Padre Kolb e Coronel Santiago, no Bucarein. Segundo a Defesa Civil, que tem equipes percorrendo a cidade para prestar apoio e verificar prejuízos, são mais de 30 pontos de alagamento em Joinville.

Há também registro de quedas de árvores. Até às 18h30, foram seis. Vias como a Coronel Santigado, Padre Kolb, Urussanga e Rio Grande do Sul tiveram o trânsito afetado e a rua Inácio Bastos foi interditada.



Algumas unidades de saúde também apresentaram alagamentos devido à força da chuva. Na sede da Vigilância Sanitária, localizada no Edifício Manchester, Centro da cidade, parte do forro de gesso caiu por causa da infiltração da água. O serviço de atendimento público está interrompido durante essa semana para as limpezas e manutenção.



No Hospital Municipal São José, o setor mais afetado foi o prédio administrativo e laboratório com infiltração de água. Os 2º e 4º andares do prédio central sofreram transtornos pela entrada de água, mas o atendimento aos pacientes permaneceu inalterado.





Rua Eugênio Moreira, no bairro Anita Garibaldi





Rua Otto Boehm com Eusébio de Queiroz, no Atiradores



Recomendações da Defesa Civil



No fim da tarde, equipes dos Bombeiros Voluntários, Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda de Trânsito e Secretaria do Meio Ambiente trabalham para amenizar os transtornos do temporal. Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.



Na ocorrência de tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo, a orientação da Defesa Civil é que as pessoas devem se abrigar em local seguro, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.



Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos.



Se estiver na praia, jamais fique na água. Não olhe para o raio. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade.