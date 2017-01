Chuva deixa ruas alagadas em Joinville

Chuva 30/01/2017 | 14h54 Atualizada em

A forte chuva que caiu em Joinville na tarde desta segunda-feira deixou algumas ruas da cidade alagadas. Quando a leitora Roselene Rudnick estava indo para o trabalho no início da tarde, a chuva caiu forte. Ela embarcou no ônibus no terminal Sul e registrou essa imagem às 13h55 na rua Parati, bairro Nova Brasília, já na zona Oeste.



— A água chegava à altura do joelho, o motorista do ônibus até hesitou um pouco antes de passar — conta Roselene.





As ruas Olaria, Fátima, Tomaz do Amaral e avenida Antônio Ramos Alvim ficaram alagadas. O muro de um prédio residencial chegou a desabar na Ramos Alvim.



No posto de gasolina na esquina com a Rua Santa Catarina, funcionários observam o alagamento se repetir a cada chuva forte nos últimos dias.



A Defesa Civil monitora as áreas alagadas e informa que, no momento, não há registro de moradores desalojados.





Rua Santa Catarina, na altura da Sociedade Floresta

Rua FátimaPetrópolisEstragos na avenida Antônio Ramos Alvin, no FlorestaEm Guaramirim, também foram registrados pontos de alagamento no Centro: Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193. Na ocorrência de tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo, a orientação é que as pessoas se abriguem em local seguro, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade.