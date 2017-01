Chuva aumenta nível dos rios e causa acidentes na Região Norte de SC

Clima 02/01/2017 | 21h00

A chuva desta segunda-feira, 2 de janeiro, encheu as cabeceiras dos rios da região Norte de Santa Catarina e fez subir o nível das águas, assustando banhistas e moradores e causando acidentes. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 72 milímetros de chuva em uma hora, no fim da tarde, na Estação do Quiriri, em Garuva.Em Garuva, uma menina de 14 anos foi arrastada pela força das águas no rio Crista, na região do Monte Crista. Ela conseguiu se segurar em um arbusto até a chegada do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que fez o resgate e a levou, ainda em choque, para o Hospital Infantil de Joinville.Em Joinville, um homem ainda não identificado foi levado pela água no rio Cubatão, próximo à Estrada do Oeste. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido pela força da água e submergiu. O helicóptero Águia sobrevoou a região, mas não conseguiu encontrar a vítima de afogamento.Os bombeiros voluntários de Corupá chamaram atenção para a prudência dos banhistas depois que um morador do bairro Ano Bom avisou que havia um aumento brusco de água no rio do Ano Bom.