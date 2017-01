Cepat divulga lista com vagas de emprego em Joinville

Há vagas! 30/01/2017 | 16h40

O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat) divulgou nesta segunda-feira novas vagas de emprego para trabalhadores com vários níveis de escolaridade e locais de trabalho em vários bairros. Ao todo, o Cepat dispões de 92 novas oportunidades de trabalho para homens e mulheres, inclusive para pessoas com deficiência.Há vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de instalador, chefe de cozinha e de serviço de limpeza, cozinheiro, motorista de caminhão, serralheiro, vendedor de autopeças e zelador. Os salários para promotor de vendas especializado e o de técnico de edificações passam de R$ 2 mil por mês.Também são oferecidas vagas para alinhador de pneus, analista e consultor contábil, assistente de controladoria, assistente e promotor de vendas, consultor de venda, costureira, mecânico de automóveis, operador de prensa, padeiro, servente de limpeza, vendedor pracista e técnico de edificações, de telefonia e em fibras óticas.Há vagas exclusivas para pessoas com deficiência como assistente administrativo, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de processo de produção, ajudante de carga e descarga de mercadorias e servente de limpeza.Os interessados devem comparecer ao Cepat, na rua Abdon Batista nº 342, perto do Mercado Público. É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP do endereço onde mora.