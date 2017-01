Cepat de Joinville oferece 48 vagas de emprego em Joinville

Há vagas! 09/01/2017 | 14h47

Camareira de hotel, eletricista, operador de telemarketing ativo e padeiro são as novas vagas de emprego divulgadas nesta segunda-feira, pelo Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat), órgão ligado à Prefeitura de Joinville.No total, são 48 ofertas de trabalho, incluindo as novas vagas; as já anunciadas e ainda não preenchidas e as exclusivas para pessoas com deficiência. O maior salário anunciado é de R$ 2 mil para a atividade de mecânico de manutenção de automóveis, que oferece duas vagas.A relação do Cepat também traz as ofertas exclusivas para pessoas com deficiência, que nesta semana são para assistente administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa.Todas as oportunidades são para homens e mulheres. Os interessados devem comparecer à sede do Cepat, na rua Abdon Batista, 342, próximo ao Mercado Municipal, com documentos de identidade (Carteira de Trabalho, CPF, RG) e CEP do endereço onde reside. O órgão funciona das 8 às 14 horas.