Cepat de Joinville divulga primeira lista de vagas de emprego do ano

Há vagas! 02/01/2017 | 14h57

O Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, divulgou nesta segunda-feira (2) a primeira listagem de vagas de emprego de 2017. São 49 oportunidades, entre vagas novas; já anunciadas e ainda não preenchidas; e exclusivas para pessoas com deficiência.



As novas vagas são para carregador (armazém), coordenador de serviços de manutenção e motorista operacional de guincho. Cabista, com 16 vagas, e motorista carreteiro, com 10, são os cargos que apresentam as maiores ofertas de emprego. Também há vagas para alinhador de pneus, armador de ferros (construção civil), carpinteiro e mecânico de manutenção de automóveis.



Os cargos de costureira, revisor de tecidos acabados e vendedor pracista aceitam pessoas com deficiência. A lista do Cepat também divulga as vagas exclusivas para pessoas com deficiência: assistente administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa.



Todas as oportunidades são para homens e mulheres. Os interessados devem comparecer à sede do Cepat, na rua Abdon Batista, 342, próximo ao Mercado Municipal, com documentos de identidade (Carteira de Trabalho, CPF, RG) e CEP do endereço onde reside. O órgão funciona das 8 às 14 horas.





Confira a lista com as vagas: