Carnaval é confirmado em São Francisco do Sul

Festa 30/01/2017 | 14h18

Foi confirmada nesta segunda-feira a realização do Carnaval em São Francisco do Sul. Mesmo em um momento de dificuldades financeiras, alternativas foram buscadas para que a festa ocorra entre os dias 24 e 28 de fevereiro.



Para a estrutura da festa, estão previstos cerca de R$ 300 mil, provenientes do Governo do Estado, e uma parceria entre Fundação Cultural e iniciativa privada deve repassar R$ 60 mil para a Liga das Escolas de Samba de São Francisco do Sul.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



A Prefeitura foi orientada pelo Ministério Público de Contas de Santa Catarina a se abster de realizar qualquer repasse financeiro relativo à realização da festa. Num novo formato, a Prefeitura fará a contratação da Liga das Escolas para um espetáculo de carnaval que vai envolver, indiretamente, as escolas e suas comunidades.



- Estamos desenvolvendo uma programação que possibilite que a cadeia produtiva do carnaval se mantenha viva como uma tradição típica francisquense - disse o diretor da Fundação Cultural, Daia Carvalho.



Cinthia Raasch: Prefeitura de Jaraguá do Sul cancela o Carnaval de 2017



O desfile das escolas de samba não será competitivo e está programado para ser realizado no dia 26, no Centro Histórico.



- Manter esse espetáculo que atrai turistas e já é uma marca do nosso carnaval é fruto da junção de esforços entre a Liga, Município e o Estado de Santa Catarina para a preservação da cultura e movimentação da economia turística - destaca o gerente de Turismo, Guilherme Neves Pereira. A programação ainda prevê trio elétrico nos balneários, desfile de blocos e roda de samba no Centro Histórico.



De acordo com o prefeito Renato Gama Lobo, em um momento de corte de gastos, é fundamental que a Prefeitura busque alternativas para que o evento siga movimentando a economia local.



- Entendemos que o carnaval tem um papel muito importante na cadeia turístico-cultural com a movimentação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos da cidade. Estamos movimentando esforços para incentivar o crescimento econômico, turístico e preservar a cultura francisquense.