Câmara de Joinville discute reforma administrativa nesta segunda-feira

Ano começa com longos debates no Legislativo municipal

Após o terceiro pedido de vistas, este último do vereador Wilson Paraíba (PSB), o projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura de Joinville volta a ser discutido nas comissões de Legislação, Finanças, Urbanismo, Educação, Saúde e Economia da Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, às 9 horas.



A reforma administrativa propõe a criação de três secretarias, a extinção de seis fundações municipais e a redução de três para uma autarquia.



Além da reforma, os vereadores vão seguir com a análise do projeto que altera as regras para cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).



O projeto prevê a mudança no cálculo da cobrança, que passaria a ser feito pelo consumo de energia elétrica e não mais pela metragem da frente dos terrenos.



A sessão extraordinária para possível votação dos dois projetos inicia logo em seguida, às 10 horas.

Previstos para serem votados na Câmara de Vereadores de Joinville na quinta-feira passada, os dois projetos encaminhados pela Prefeitura ao Legislativo tiveram a votação adiada.



Por enquanto, duas emendas foram incorporadas à reforma administrativa. Uma delas, de autoria do vereador Rodrigo Coelho (PSB), transfere o Arquivo Histórico e a Rádio Joinville Cultural para a Secretaria de Cultura e Turismo que será criada com a reforma. A ideia inicial da Prefeitura era deixar os dois órgãos sob a administração da Secretaria de Comunicação.



A outra emenda aceita pelas comissões foi a proposta pela vereadora Ana Rita Negrini Hermes (Pros). Ela inclui a questão da proteção aos animais no texto que descreve as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).