Buscas por desaparecido no rio Cubatão são suspensas temporariamente nesta terça

As buscas por Maiqui Geovane Heinzen, que desapareceu no rio Cubatão na tarde de segunda-feira, foram temporariamente suspensas por volta das 18 horas. Uma operação havia sido montada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, pela Defesa Civil e pelo Grupo de Resgate em Montanha (GRM), com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Dois mergulhadores passaram boa parte do dia dentro do rio Cubatão, procurando entre pedras e redemoinhos de água. À noite, apenas o Grupo de Resgate em Montanha continuou a procura-lo pela mata.



Segundo a mulher de Maiqui, Débora Heizen, quando o acidente ocorreu, havia um grupo com pelo menos 60 pessoas na região entre as duas pontes, no canal do Cubatão, em Pirabeiraba. Por volta das 18 horas, um homem passou gritando e pedindo para que todos saíssem da água rapidamente.



O homem era o ex-vereador e recém empossado secretário de Pirabeiraba, Sidney Sabel. Ao perceber que o rio subia rapidamente ainda na estrada do Pico, na região rural do baixo Quiriri, Sabel pegou o carro e resolveu passar pelos locais onde havia banhistas, avisando que o nível do rio estava subindo rapidamente.



— Eu estava perto da ponte na Estrada do Pico e vi que uma mulher quase foi levada pela correnteza. Então perguntei pra eles o que havia ocorrido e eles disseram que a água subiu rapidamente. Peguei o carro e saí numa arrancada, avisando as pessoas. Tinha umas cem pessoas, mulheres, crianças. Aí comecei a gritar: sai, sai, sai, está vindo uma tromba d'água. Foi por Deus mesmo — disse Sabel.



Na região do Cubatão, depois da BR-101, onde Maiqui estava com a família, a onda chegou junto com o secretário.



— Ele estava no meio do rio, com a água na altura do joelho, quando alguém gritou para a gente sair da água, mas não deu tempo - contou Débora.



Ela mesma só conseguiu sair com a ajuda de outras pessoas.



— Me puxaram para cima e eu não vi mais ele — disse.



Débora passou o dia todo com familiares procurando por Maiqui na beira do rio. Ela ajudou os bombeiros a localizar o local onde a família estava e acompanhou apreensiva cada mergulho.



A chuva, segundo a Defesa Civil, caiu toda concentrada na região das nascentes dos rios Quiriri e Crista. A água encheu as cabeceiras dos rios e fez subir o nível das águas. Em cerca de três horas choveu 72 milímetros — a média história mensal da região gira em torno de 100mm a 120mm. O registro é feito na Estação do Quiriri, em Garuva, pelo Epagri/Ciram.



Garuva



Em Garuva, uma menina de 14 anos foi arrastada pela força das águas no rio Crista, bacia do rio Três Barras na região do Monte Crista. Ela conseguiu se segurar em um arbusto e foi socorrida por amigos até a chegada do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que fez o resgate e a levou, ainda em choque, para o Hospital Infantil de Joinville.



Alerta

Com base no fenômeno da última segunda-feira, a Defesa Civil emitiu um novo alerta para banhistas. O órgão recomenda que as pessoas que estão se banhando nos rios ou próximas às margens fiquem atentas às mudanças repentinas do tempo. Na ocorrência das enxurradas, todos devem sair do rio e evitar ficar sobre pontes ou pontilhões.



Desde dezembro, a Defesa Civil de Joinville realiza blitze educativas em regiões do bairro Vila Nova e da Estrada Quiriri com o objetivo de orientar a população sobre os cuidados ao utilizar os rios dessas regiões, principalmente no verão.



Cuidados



Os principais cuidados a serem observados são escolher um lugar seguro; conhecer a profundidade do rio, observar a correnteza e verificar a existência de obstáculos como troncos, pedras ou galhos; observar as condições climáticas e eventos naturais como enxurradas; evitar mergulhar ou observar atentamente o local. Registros da Defesa Civil indicam que os incidentes mais sérios ocorrem em mergulhos.

Como se formou o fenômeno



1 ) Segundo a Defesa Civil de Joinville, choveu 72 mm na região. Para se ter uma ideia do volume, a média história de Joinville é chover entre 100mm e 120mm por mês.



2 ) A chuva caiu entre o meio-dia e as 15 horas de ontem, no alto da serra, na região onde estão as nascentes dos rios Quiriri e Ano Bom (que corta Garuva).



3 ) Os rios Quiriri, que depois passa a ser o rio Cubatão subiram rapidamente pelo menos três metros, assustando banhistas e moradores.



4 ) Maiqui, Débora, e outros familiares estavam se banhando numa das regiões onde o rio é mais raso, cheio de pedras, entre duas pontes, no canal artificial.



Recomendações



Temporais

- Nas tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo, proteja-se em local abrigado, longe de placas, árvores, postes de energia e objetos que podem ser arremessados.



- Se não encontrar um abrigo, agachar com os pés juntos, com a cabeça encostada no peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo as orelhas ou apoiadas nos joelhos. Se estiver na praia, jamais ficar na água.



Alagamentos

- Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados.

- Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.



Telefones úteis

199 – Defesa Civil

193 – Corpo de Bombeiros