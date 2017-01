Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu em rio de Joinville

Clima 04/01/2017 | 14h01 Atualizada em

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e outra do Grupo de Resgate em Montanha (GRM) encontraram no início da tarde desta quarta-feira o corpo de Maiqui Geovane Heinzen, operário que desapareceu no rio Cubatão, na zona Norte de Joinville, no fim da tarde de segunda-feira.



De acordo com subcomandante Jackson Roberto Jasper, o corpo foi encontrado perto da Marina das Garças. A família foi até o local e fez o reconhecimento. A principal hipótese é de que ele tenha se afogado e levado durante uma correnteza, na tarde de segunda-feira. Ainda segundo Jasper, o corpo estaria preso em pedras, debaixo d'água.



Segundo a mulher de Maiqui, Débora Heizen, quando o acidente ocorreu, havia um grupo com pelo menos 60 pessoas na região entre as duas pontes, no canal do Cubatão, em Pirabeiraba. Por volta das 18 horas, um homem passou gritando e pedindo para que todos saíssem da água rapidamente.











