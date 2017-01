Bombeiros de Joinville suspendem buscas por corpo no rio Cubatão

Clima 20/01/2017 | 09h57 Atualizada em

Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville suspenderam as buscas para tentar localizar o corpo de uma mulher que teria se afogado no rio Cubatão, na zona Norte da cidade. As equipes não conseguiram localizá-la.



Na tarde de quinta-feira, sete especialistas em resgate terrestre e aquático se mobilizaram para tentar encontrá-la.



A corporação foi acionada pela moradora Angelina Aparecida do Carmo, que disse ter visto o corpo de uma mulher boiando nas águas do rio em uma das curvas perto da ponte da rua Tuiuti, principal acesso ao bairro Jardim Paraíso.



Além dos bombeiros, uma equipe da Polícia Militar que faz rondas no bairro e moradores também ajudaram nas buscas. Porém, nada foi encontrado.