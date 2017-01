Bombeiros de Joinville procuram corpo no rio Cubatão

Clima 19/01/2017 | 15h45 Atualizada em

Uma das equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville composta por sete especialistas em resgate terrestre e aquático foi mobilizada na tarde desta quinta-feira para encontrar uma mulher que teria se afogado no rio Cubatão, na zona Norte da cidade.



Porém, depois de quase três horas de buscas, ninguém foi encontrado.



Confira outras notícias de Joinville e região



A corporação foi acionada pela moradora Angelina Aparecida do Carmo, que disse ter visto o corpo de uma mulher boiando nas águas do rio em uma das curvas perto da ponte da rua Tuiuti, principal acesso ao bairro Jardim Paraíso.



A mulher chegou a passar mal e teve de ser atendida pelo Copro de Bombeiros.



Afogamentos em praias, rios e piscinas já mataram 11 pessoas nesta temporada em SC



— Ela estava morta. Eu vi e a imagem não sai da minha cabeça — disse à mulher. Segundo ela, o corpo emergiu nas águas e depois submergiu.



Além dos bombeiros, uma equipe da Polícia Militar que faz rondas no bairro e moradores também ajudaram nas buscas. Porém, nada foi encontrado.