Bandidos invadem e furtam aparelhos de ar condicionado em escola de Joinville

Bandidos invadiram a Escola Estadual Jorge Lacerda e levaram seis aparelhos de ar condicionado, segundo a direção do colégio. Patricia Bazzanella, diretora da escola que fica no bairro Guanabara, na zona sul de Joinville, disse que o crime ocorreu entre 11 e 12 horas deste domingo.

A diretora disse que os aparelhos estavam instalados e foram roubados pelo lado de fora das salas, pelas marquises da escola.



Pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, a diretora disse que viu dois homens participando da ação criminosa. Segundo Patricia, não é a primeira vez que a escola, que não conta com vigilantes nos fins de semana, é furtada.



Para que a escola não sofra mais com a ação de bandidos, a direção está buscando providências junto à Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville e à Secretaria de Educação. A ADR fez levantamento dos danos causados e um engenheiro deve visitar a unidade na tarde desta segunda-feira para verificar as instalações elétricas que foram danificadas.



Cabos de cobre e motores também foram levados, o que causou corte da energia central da escola. Uma equipe da Celesc também deve ir ao local nesta tarde para normalizar a situação.



Segundo a ADR, apenas 40% das 39 unidades da cidade têm a presença dos aparelhos de ar-condicionado instalados e em funcionamento.