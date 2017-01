Aumento da passagem de ônibus em Joinville é questionado

Transporte coletivo 09/01/2017 | 15h15

O novo valor da passagem de ônibus, que entrou em vigor à zero hora desta segunda-feira em Joinville, ainda gera protestos.



Usuários se mostram descontentes com os novos valores de R$ 4 (antecipada) e R$ 4,50 (embarcada). Anteriormente, os valores eram R$ 3,70 e R$ 4,50.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Para os usuários, a conta que deve ser feita não leva em consideração apenas os R$ 0,30 do aumento.



Samanta Aparecida de Oliveira já faz as contas para ajustar o orçamento. Ela tem 20 anos e toma dois ônibus todos os dias para ir para o trabalho. Ela mora no bairro Paranaguamirim, na zona Sul de Joinville, e trabalha em uma lanchonete no Centro.



Embora tome quatro ônibus, ela precisa de dois passes, um para ir para o trabalho e outro para voltar.



A conta dela não fecha porque precisa deixar a filha pequena com uma cunhada, no bairro Jarivatuba, ao lado do Paranaguamirim. Assim, além dos passes garantidos pelo sistema de vale-transporte, subsidiado pela empresa, ela precisa tomar um terceiro — e às vezes, um quarto — ônibus, todos os dias, para levar deixar a filha até a casa da cuidadora.



— Faz muita diferença o preço da passagem. São R$ 8 por dia. Com eu só tenho quatro folgas por mês, são 26 dias — diz. Se ela usasse dois passes por dia durante todos os 26 dias trabalhados no mês, seriam gastos R$ 208 a mais, além do transporte subsidiado para o trabalho. Esse valor é superior a 10% do que ela recebe todo mês.



Para entender melhor



Depois de ser questionado por eleitores, o vereador Richard Harrison (PMDB), decidiu que precisava de mais informações para entender a planilha. Ele fez um questionamento ao Executivo pedindo informações detalhadas da formação da tarifa e do aumento.



— Não estou fazendo juizo de valor. É para entender mesmo e facilitar o entendimento da população. Eu represento a comunidade e estão me questionando. Como eu não sei exatamente como funciona... Eu também acho que é preciso ter um jeito de facilitar o acesso, pode ser um site, enfim. Sabendo as bases que levaram a este reajuste, certamente será possível entender para os próximos anos — disse o vereador, que faz parte da base do governo Udo na Câmara.



Com o objetivo de barrar o reajuste, o Movimento Passe Livre realiza manifestação nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, na praça da Bandeira, ao lado do terminal do Centro.



O aumento da passagem atendeu às planilhas técnicas das empresas e da Seinfra, assim como aconteceu no final de 2015, quando as empresas Gidion e Transtusa conseguiram liminar para que os valores acompanhassem a planilha. Essa decisão também foi mantida pelo Tribunal de Justiça.



Outras cidades (*)

Brasília (DF) - 5,00

Campinas (SP) - R$ 4,50

Guarulhos (SP) - R$ 4,50

Barueri (SP) - R$ 4,20

São Caetano do Sul (SP) R$ 4,10

Santo André (SP) - R$ 4,10

Belo Horizonte - R$ 4,05**

Florianópolis - R$ 3,90

Salvador (BA) - R$ 3,60



(*) As cidades têm sistemas diferenciados de bilhetagem e modelos de transporte público.

(**) Valor médio dos vários tipos de passagem.