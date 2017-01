Araquari e Barra Velha integram projeto piloto da Defesa Civil nacional

Alerta 19/01/2017 | 12h15 Atualizada em

Duas cidades da região Norte de Santa Catarina vão integrar um projeto piloto da Defesa Civil nacional de alerta contra possíveis ocorrências de desastres naturais, situação de emergência ou calamidade pública. A partir do dia 1º de fevereiro, moradores de Barra velha e Araquari poderão se cadastrar para receber por SMS alertas e orientações sobre riscos de desastres naturais.



Além desses municípios, estão participam do programa os municípios de Araranguá, Pedras Grandes, São João Batista, Ilhota, Balneário Rincão, Mirim Doce, Caçador, Herval d'Oeste, Itapiranga, Ponte Serrada, Maravilha, São Carlos, Arvoredo, Ponte Alta do Norte, Rio dos Cedros, Urubici, Rio do Sul e Três Barras.



O projeto piloto atenderá inicialmente 20 municípios de Santa Catarina selecionados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Após a fase de testes, que terá duração de quatro meses, o serviço vai beneficiar todas as cidades do país.



Os alertas são gratuitos e serão disponibilizados para todos os usuários cadastrados pelas operadoras de telecomunicação. O recebimento das mensagens é opcional.



A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Integração Nacional, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os governos estaduais. Os alertas serão divulgados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), departamento da Sedec, e pelos órgãos de defesas civis nos estados.



O cadastramento dos usuários em Santa Catarina terá início no dia 1º de fevereiro e as notificações de desastres serão enviadas a partir do dia sete do mesmo mês. Para ter acesso, é preciso cadastrar o Código de Endereçamento Postal (CEP) que deseja ser monitorado no banco de dados das prestadoras do serviço móvel pessoal, pelo número 40199. É possível realizar o cadastro de mais de um CEP.



Ao fim do registro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber alertas e recomendações de Defesa Civil. Também será possível cancelar o serviço por mensagem de celular. Não há custo para receber, nem enviar as mensagens.



Os órgãos da Defesa Civil estadual e municipal estão orientados a fornecer informações mais detalhadas e a tirar dúvidas da população.







Fique atento

A partir do dia 1º de fevereiro, os moradores das cidades selecionadas receberão a seguinte mensagem: “Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”.



Passo a passo



1. Cadastro: para realizar o cadastro envie os CEPs de interesse para 40199.

2. Consulta: para consultar os CEPs cadastrados envie a palavra CONSULTAR para o número 40199.

3. Cancelamento: para cancelar o serviço envie CANCELAR e o CEP, sem espaços ou hífens, para 40199.