Ano começa com atraso de repasse para o Hospital Infantil de Joinville, mas sem protestos

Saúde 18/01/2017 | 13h39

O ano de 2017 no Hospital Infantil de Joinville começou com salários em dia, médicos e fornecedores pagos e toda a estrutura em pleno funcionamento, mas com o já esperado atraso no repasse mensal de R$ 5,9 mihões por parte do governo do Estado.



— A parcela que venceu no dia 31 de janeiro ainda não foi quitada. Até o momento, colaboradores, médicos e fornecedores encontram-se com os pagamentos em dia em função do valor que foi repassado no fim do ano passado — diz o hospital, por meio da assessoria de imprensa.



Com dificuldade por causa da crise financeira, o governo do Estado admite a impossibilidade de fazer os pagamentos em dia — o que levou o problema para a Justiça — e diz ter cumprido a decisão judicial no fim do ano passado, o que garantiu R$ 13,8 milhões para a instituição, valor que nenhuma outra organização social do Estado recebeu.



Por enquanto, não há qualquer previsão de protesto ou manifestação por parte do hospital nem dos pacientes e seus familiares, como ocorreu no fim do ano passado, quando vários serviços foram interrompidos por praticamente um mês e só foram retomados após a intervenção do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do Poder Judiciário.



Na época, a dívida acumulada do governo do Estado para o hospital chegou a R$ 16 milhões. Os procedimentos eletivos foram interrompidos e até o atendimento no pronto-socorro foi ameçado.



O governo do Estado, por meio da assessoria de imprensa, informou que tem feito todo o possível para cumprir todos os contratos e que os futuros repasses ao Hospital Infantil, assim como a todas as Organizações Sociais (OS), dependem das condições gerais da economia e do caixa do Estado.