Ajidevi pede ajuda para reparar estragos causados por temporal em Joinville

Prejuízo 16/01/2017 | 14h18

O ano começa com desafio para a Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi). O temporal do dia 27 de dezembro causou alguns estragos na sede da entidade. Agora, a equipe pede ajuda da comunidade para reparar os prejuízos e iniciar a retomada das atividades.



De acordo com Paulo Sérgio Suldóvski, presidente da Ajidevi, os trabalhos ainda não foram iniciados porque não havia pessoal disponível. Ele conta que parte da estrutura foi danificada, como telhado, calha e cerca, atingindo algumas salas de aula.



Uma das principais necessidades, segundo Paulo, é a mão de obra voluntária. A associação também solicita a doação de materiais, como telhas e calhas. De acordo com a Ajidevi, a entidade tem um convênio mensal com a Prefeitura de Joinville no valor de R$ 7.400 e este valor não é suficiente para a reparação dos estragos causados.



A Ajidevi atende pessoas com deficiência visual (cegos e baixa visão), crianças, adolescentes e adultos de Joinville e região. Com 910 associados cadastrados, a entidade atua no campo da educação, habilitação, reabilitação e integração social. Atualmente, há 160 pessoas em reabilitação que voltarão às aulas em fevereiro.



Sede conta com salas de informática e de música, biblioteca e auditório



A sede da Ajidevi fica na rua Jornalista Hilário Müller, 276, no bairro Floresta. Quem quiser entrar em contato com a associação, pode ligar para os telefones 47 3436-3126, 47 3454-8542 e 47 99611-2977 ou pelo e-mail contato@ajidevi.org.br.



As contribuições podem ser feitas por depósito em conta:



CNPJ: 83.792.143/0001-00

Conta corrente: 87.180-x

Agência: 5382-1

Banco do Brasil



Quem preferir, pode debitar a doação na conta de luz:



Para débito em conta de luz, basta preencher o formulário disponível no site da Ajidevi (www.ajidevi.org.br), indicando o valor, os dados e a assinatura do titular da conta. Depois disso, o doador deve entregar o documento na sede da entidade ou solicitar que alguém recolha onde preferir.