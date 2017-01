35 de 189 escolas passam por obras antes do retorno às aulas em Joinville

Educação 21/01/2017 | 08h05

A duas semanas do início do ano letivo, 35 das 189 escolas de Joinville precisaram entrar no cronograma de obras ou passar por reformas antes do retorno dos cerca de 90 mil alunos às salas de aula. O grande número de unidades em manutenção é, principalmente, por causa do vendaval que atingiu a cidade em 27 de dezembro e danificou 20 prédios escolares.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Na rede municipal (que tem início das aulas no dia 6 de fevereiro), são 28 unidades programadas para receber reparos. O vendaval estragou a cobertura de 13 unidades e, até ontem, cinco estavam consertadas. Segundo o secretário de Educação, Roque Mattei, a Prefeitura montou um sistema emergencial, reunindo as equipes de manutenção para arrumar os telhados e outros danos até o início do ano letivo.



Além disso, a secretaria criou um cronograma de obras para serem realizadas durante o recesso em 17 escolas. São serviços como readequações em banheiros, substituição de cobertura, reforma de cozinhas e restauração de pinturas.



— Essas são obras que foram previstas e deixadas para as férias porque sabemos que nesse tempo elas vão começar e terminar antes da volta às aulas — garantiu o secretário.



Na rede estadual (que terá início das aulas no dia 13 de fevereiro), seis unidades também precisam passar por obras por causa do temporal do final do ano e uma outra que foi afetada pelo vendaval desta semana. A Escola Marli Maria de Souza, no Paranaguamirim, é a única com o trabalho finalizado. A Escola João Colin, no Itaum, está com a reconstrução do muro e do bicicletário em andamento.



Outras cinco unidades afetadas ainda não começaram as obras porque requerem recursos financeiros maiores – quando o valor da obra ultrapassa os R$ 20 mil, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) não pode usar da verba de manutenção e precisa abrir um processo licitatório.



— Uma licitação demanda muito tempo, então o que quero fazer é uma DL (dispensa de licitação) porque tenho o laudo da Defesa Civil sobre o vendaval. Aí podemos fazer com a empresa que já é contratada (da ADR). Senão, levará de 60 a 90 dias, vai acabar chovendo dentro, infiltrando a água e vai sair ainda mais caro — explica Simone Schramm, secretária executiva da ADR.



A definição de quando começam as obras nessas cinco unidades deve ocorrer nos próximos dias, quando a Secretaria de Educação liberar a verba para as obras emergenciais. Apenas depois disso será possível avaliar se as escolas ficarão prontas para o início do ano letivo.







NÚMEROS



- 84 escolas municipais

- 66 centros de educação infantil (CEIs) municipais

- 39 escolas estaduais



- 24 mil alunos no ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos (rede estadual)*

- 66,5 mil alunos no ensino fundamental e educação infantil (rede municipal)**



* Números de dezembro de 2016. Matrículas para este ano ainda estão abertas

** Projeção da Secretaria de Educação, incluindo as vagas compradas com a rede conveniada de CEIs. Matrículas para este ano ainda estão abertas





Novos prédios para o início do ano letivo



Duas escolas estaduais e cinco CEIs municipais estão em construção na cidade. Os centros infantis Irmã Maria da Graça Bráz (foto acima) e Láercio Beninca serão inaugurados para o início do ano letivo. Outros três têm previsão de entrega para o segundo semestre.



Além das novas unidades, outras seis passam por reforma e ampliação desde o ano passado. As escolas Bernardo Tank e Orestes Guimarães serão entregues em fevereiro. Com o aumento na estrutura, cada uma delas receberá mais 700 crianças. Outras três escolas e um CEI também serão entregues reformados e ampliados no segundo semestre.



Na rede estadual, estão em construção as escolas de ensino médio inovador Bailarina Lieselotte Trinks (Vila Nova) e Senador Luiz Henrique da Silveira (Parque Guarani), com mais de 90% das obras concluídas.



A data de inauguração ainda não está definida, mas a expectativa da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) é de que a unidade na zona Sul comece a funcionar no dia de aniversário do senador LHS, em 25 de fevereiro, como homenagem ao político morto em 2015. A previsão da empresa que constrói a escola na zona Oeste é de finalizar as obras em abril.



A secretária executiva da ADR, Simone Schramm, afirma que as datas poderão ser confirmadas a partir da visita da secretária adjunta da Educação, Elza Marina da Silva Moretto, e da diretora de infraestrutura da secretaria estadual, Karen Lippi de Oliveira. A passagem delas por Joinville deve ocorrer nos próximos dias.