Você já é rico. Só talvez não tenha consciência plena

Você anda cansado, triste e aborrecido com a sua vida? Os resultados não são como você gostaria que fossem? Então, deixa eu te fazer uma pergunta: você trocaria tudo o que possui na sua vida por um milhão de dólares? Eu disse tudo! Imagine isso por um minuto.



Você teria o direito legítimo de toda a riqueza que o dinheiro pode comprar, mas teria uma condição: não poderia levar nada, nem ninguém com você. Toparia o desafio? Pois eu não, e aposto que, assim como eu, você também não aceitaria.



Esses dias, eu tive dois terríveis enfartes e, antes mesmo de me dar conta, me vi completamente impossibilitada dentro de uma UTI triste, gelada, amarrada e entubada. Ali, eu não podia falar, nem me mexer. Com detalhe: sou extremamente ativa. Do tipo de criatura que faz dez coisas ao mesmo tempo.



E foi ali, no último lugar que eu gostaria de estar nesta vida, que me dei conta de muitas coisas: quanto tempo das nossas vidas nós gastamos tentando chegar a algum lugar? Quantas vezes por dia nós vivemos o dia de hoje? E quantas vezes nós adiamos a nossa alegria, achando mesmo que teremos um amanhã? Quantas mães dariam tudo para dar um último, longo e afetuoso abraço num filho querido e que está morto agora? Quantas coisas deixamos para depois, para semana que vem, para o outro ano? Quantos de nós já descobriram que a vida deve ser celebrada todos os dias? O caminho é estar aqui e agora!



Sabe, nada e nenhuma outra coisa tem tanto poder de me fazer querer viver cada vez mais e melhor do que me lembrar da transitoriedade da vida. Nenhum problema é maior que o valor de viver. Sim, um dia nossa vida vai acabar. Um dia nós vamos morrer. E, enquanto isso não acontece, tire forças do fundo da sua alma para superar o que quer que você esteja passando nesse momento, antes que você precise passar por coisas piores para descobrir que era feliz e não sabia.



E, acima de tudo, honre suas partes não perfeitas. São elas que te fazem ser único. E faça um grande favor a si mesmo: celebre sua vida como se de fato você fosse abençoado! Porque é! Ande por aí e sorria. As pessoas precisam desse sorriso.

E agradeça o tempo todo por todas as experiências que lhe acontecem. Elas apenas tornam você mais forte.



Sim, você já é rico. Só talvez não tenha consciência plena

disso ainda.