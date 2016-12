Inspiração 29/12/2016 | 15h29

O ano novo é o amanhã que aguardamos com esperança, mas que acaba por tornar-se o hoje e nos fará desejar o depois-de-amanhã, como se a culpa fosse do tempo. Tem sido assim, com raras exceções, porque o ano muda, mas nós costumamos permanecer sendo nós mesmos, com o ombro pesado de tanto acúmulo.



O ano de 2016 trouxe acúmulos que pesam décadas, porque a cortina caiu e os atores estão nus, e os que vieram antes deles estão nus e sujos, e a linhagem toda está maculada e cheirando mal. Há uma natureza morta em Mariana. Há um time inteiro derrotado pela ganância de uma empresa área. Há, anualmente, um número tão grande de homicídios no País, que supera o número de mortes das guerras pelo mundo. Ignorância e hipocrisia estão à solta em um País que cogita um retrocesso social absurdo. Mas há um quintal.





Em meio a tanta notícia ruim, 2016 me possibilitou trocar o apartamento por uma casa com quintal, pequeno, com quinze metros quadrados, de muros altos para me proteger das desilusões do mundo, e que instalei, recentemente, uma mangueira para regar a horta suspensa, que iniciei entre um trabalho e outro.



O quintal dá para a cozinha, o que facilita a busca por folhas de manjericão, orégano e tomilho. No chão há pedras, que trocarei por grama muito em breve. Há o sonho de transformar o quintal em uma sala a céu aberto, para deleite nos finais de tarde, com a esposa e com amigos. A casa nova, um sobradinho encantador, tem abrigado meus mais intensos sonhos, que não vão muito além de uma vida simples e desacelerada, que me permita separar amizades reais dos contatos das redes sociais e, principalmente, proteger-me do mundo ao avesso que existe além dos muros do meu quintal.



Como fazer 2017 ser melhor



É pisando as pedrinhas e desenhando mentalmente a arquitetura do jardim, que vislumbramos um 2017 mais digno, alicerçado nas pequenas alegrias diárias. Será também esse jardim a vista do escritor, que busca nos detalhes a inspiração para seus livros, que precisa de um pouquinho de paz e beleza para se alimentar e produzir.



Além do meu próspero quintal, vejo um mundo que segue seus desígnios a partir das escolhas da humanidade, que evolui em algumas áreas, mas pena em outras. Que toma consciência de si, e que vai precisar de muita seriedade para reencontrar o caminho do crescimento. Não, capitalistas! Não falo de crescimento econômico. Falo de crescimento como gente, crescimento de alma, crescimento de amor. Que em 2017 usemos menos a palavra tolerância, porque descobriremos o amor, e amar é muito mais do que tolerar. Que em 2017, descubramos nosso quintal e façamos dele um espaço de comunhão e felicidade. Que em 2017, sintamos o cheiro do manjericão mais vezes do que sentimos, em 2016, o cheiro da corrupção.