Vento, chuva forte e granizo causam estragos em Joinville e região

Clima 27/12/2016 | 19h29 Atualizada em

A mistura entre vento forte, chuva e granizo causou uma série de estragos em Joinville no fim da tarde desta terça-feira. O fenômeno, que durou alguns minutos chegou a deixar pelo menos 62 mil unidades consumidoras sem energia elétrica por toda a cidade e região.

Na zona Sul da cidade, há registro de destelhamentos e ocorrência de granizo. Na avenida Procópio Gomes, no Bucarei, a estrutura de uma oficina de usinagem caiu. Na rua Concórdia houve queda de árvores.

Na rua Anita Garibaldi, o telhado de uma pizzaria desabou (foto acima). O local acabava de abrir as portas para receber os clientes. Por sorte, ninguém se feriu. Todos os vidros estouraram e os funcionários conseguiram se proteger nos fundos do estabelecimento.

Na Rua Florianópolis (foto logo acima), próximo ao Materiais de Construção Barbieiri, no bairro Itaum, o temporal com granizo alagou a via e dificultou a passagem de veículos.



Já na zona Norte, o principal problema é a falta de energia elétrica.

Há também registro de quedas de árvore. Uma delas ocorreu na rua Timbó.

Os bombeiros volunitários informaram estar recebendo um volume muito grande de chamados.

Região

No canal do Linguado, na BR-280 uma árvore caiu em cima de um carro. Duas pessoas estavam no veículo. Ainda não se sabe se estão feridas. Bombeiros estão no local.

Houve registro de queda de granizo em Barra do Sul, mas às 20h, os bombeiros ainda não tinha sido acionados para ocorrências relacionadas ao temporal.

Em Barra Velha, também houve muita chuva e vento. O telhado de uma casa caiu no bairro Sertãozinho. Os bombeiros da cidade informaram ainda que na loja Havan, que fica na BR-101, alguns vidros estouraram, causando ferimentos leves e escoriações em algumas pessoas.

Em breve mais informações.