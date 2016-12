Temporal derruba muro do Presídio Regional de Joinville

Clima 28/12/2016 | 11h47 Atualizada em

O temporal que atingiu Joinville na tarde da última terça-feira e deixou estragos pela cidade também derrubou parte do muro do Presídio Regional. A estrutura danificada fica entre a unidade e a Penitenciária Industrial.



Segundo a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), será elaborado o orçamento e o projeto de reconstrução emergencial do muro. A obra para reerguer a estrutura deve começar na próxima semana. Enquanto isso, a expectativa da ADR é conseguir colocar pelo menos um tapume no local ainda esta semana.

Enquanto o muro não é reconstruído, o Presídio Regional ganhou o reforço de agentes de outras unidades para garantir a segurança da unidade.





